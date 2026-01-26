Visokotlačni perač HD 8/18-4 M
Kompaktan, mobilan visokotlačni čistač bez grijanja HD 8/18-4 M s 4-polnim sporohodnim trofaznim motorom i automatskim rasterećenjem tlaka. Visok učinak čišćenja i energetski učinkovit.
Dizajniran za okomiti i vodoravni rad, naš kompaktni, mobilni i snažni HD 8/18-4 M visokotlačni čistač omogućuje maksimalnu fleksibilnost korištenja. Korisni detalji kao što je Servo Control, naš sustav za regulaciju količine vode i radnog tlaka izravno na pištolju za prskanje, zajedno s lakoćom manevriranja i malim prostornim zahtjevima ovog pouzdanog stroja jamče maksimalnu udobnost. Pokretana 4-polnim sporohodnim trofaznim motorom s kontrolom tlačne sklopke, nova tehnologija pumpe pruža 20% veću učinkovitost čišćenja i energetsku učinkovitost. Značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja. EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od uobičajenih vijčanih spojeva , bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnosti, osigurajte da možete raditi bez umora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Dostupno je nekoliko opcija za spremanje pribora izravno na stroj za siguran transport.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Velika mobilnostRučka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Uzorita jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|39,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|42,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 700
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.