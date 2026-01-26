Dizajniran za okomiti i vodoravni rad, naš kompaktni, mobilni i snažni HD 8/18-4 M visokotlačni čistač omogućuje maksimalnu fleksibilnost korištenja. Korisni detalji kao što je Servo Control, naš sustav za regulaciju količine vode i radnog tlaka izravno na pištolju za prskanje, zajedno s lakoćom manevriranja i malim prostornim zahtjevima ovog pouzdanog stroja jamče maksimalnu udobnost. Pokretana 4-polnim sporohodnim trofaznim motorom s kontrolom tlačne sklopke, nova tehnologija pumpe pruža 20% veću učinkovitost čišćenja i energetsku učinkovitost. Značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja. EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od uobičajenih vijčanih spojeva , bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnosti, osigurajte da možete raditi bez umora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Dostupno je nekoliko opcija za spremanje pribora izravno na stroj za siguran transport.