S tlakom od 210 bara i protokom od 1000 l/h, ovaj stacionarni toplovodni HDS stroj s plinskim plamenikom idealan je za kontinuiranu upotrebu u industriji i poljoprivredi. Sadrži robusnu pumpu radilice s mesinganom glavom cilindra i izdržljivim čeličnim kućištem i okvirom obloženim prahom. Pumpa je zaštićena velikim filterom za vodu. Visokotlačni čistač uključuje integrirani spremnik vode sa zaštitom od kamenca i indikatorom praznog kao i četveropolni elektromotor male brzine s vodenim hlađenjem. Deterdžent se uvlači preko ventila za doziranje i prikazuje se prazna razina. Okretni prekidač čini upravljanje strojem izuzetno lakim. Instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje, a elektronički nadzorni sustav osigurava visoku razinu operativne sigurnosti. Stroj se isporučuje bez pribora; oni se mogu odabrati zasebno za svaku radnu stanicu (točku upotrebe). Opcijski dostupno: manometar, brojač vremena za drugi ulaz deterdženta, automatsko rasterećenje tlaka, različiti daljinski upravljači.