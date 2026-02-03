Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom: robustan, izdržljiv i jednostavan za korištenje. Pogodan je za kontinuiranu upotrebu i ima visokokvalitetnu opremu.
S tlakom od 210 bara i protokom od 1000 l/h, ovaj stacionarni toplovodni HDS stroj s plinskim plamenikom idealan je za kontinuiranu upotrebu u industriji i poljoprivredi. Sadrži robusnu pumpu radilice s mesinganom glavom cilindra i izdržljivim čeličnim kućištem i okvirom obloženim prahom. Pumpa je zaštićena velikim filterom za vodu. Visokotlačni čistač uključuje integrirani spremnik vode sa zaštitom od kamenca i indikatorom praznog kao i četveropolni elektromotor male brzine s vodenim hlađenjem. Deterdžent se uvlači preko ventila za doziranje i prikazuje se prazna razina. Okretni prekidač čini upravljanje strojem izuzetno lakim. Instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje, a elektronički nadzorni sustav osigurava visoku razinu operativne sigurnosti. Stroj se isporučuje bez pribora; oni se mogu odabrati zasebno za svaku radnu stanicu (točku upotrebe). Opcijski dostupno: manometar, brojač vremena za drugi ulaz deterdženta, automatsko rasterećenje tlaka, različiti daljinski upravljači.
Značajke i prednosti
Intuitivno i jednostavno rukovanjeSamo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke. Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme. Simboli koji su sami po sebi razumljivi čine ovaj uređaj lako razumljivim i povećavaju produktivnost.
Plamenik testiran, inspektiran i certificiran od strane KiwaKiwa certifikacija: objektivni zahtjevi su ispunjeni Visok učinak grijanja. S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva.
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinomPouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak. Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
- Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
- 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Praćenje temperature plamena i emisije, zaštita od nedostatka vode/preopterećenja, zaštita od kamenca s indikatorom prazne posude i praćenje kvara osiguravaju siguran i dugotrajan rad
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
- Automatsko isključivanje u slučaju niskog napona ili prenapona.
Visokokvalitetna oprema
- Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
- Robusno kućište i okvir od čelične ploče s premazom prahom
- Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
Visoka fleksibilnost
- Kao opcija, daljinski upravljači se mogu upotrijebiti izravno na izlaznom mjestu.
- Brojač vremena i manometar kao i automatsko otpuštanje tlaka za zaštitu pribora i cjevovoda dostupni su kao opcija
- U svom opsežnom asortimanu pribora za visokotlačne čistače, Kärcher ima pravi pribor za svaki zadatak čišćenja i svaki cilj.
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
- Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
- Koristeći funkciju za podešavanje doziranja, deterdženti se mogu precizno dozirati prema stupnju zaprljanosti
- Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
- Drugi ulaz za deterdžent s indikatorom prazne posude i dozatorom dostupan je kao opcija
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
- Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|min. 500 - maks. 1000
|Radni tlak (bar)
|210
|Priključna snaga (kW)
|8
|Toplinska energija (kW)
|78,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika istovremeno
|1 - 1
|Mobilnost
|stacionarni
|Zaštita (A)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|177
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|187
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Opseg isporuke
- Nadziranje plamena
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- Power mlaznica
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Oprema
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
- RM1 doziranje
- Zaštita od rada na suho
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Motor s vodenim hlađenjem
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Područja primjene
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
- Za uporabu u prijevozništvu i logistici
- Poljoprivreda
- U proizvodnim halama i radionicama gdje je potrebna topla voda
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Javne službe
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.