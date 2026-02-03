Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I

Stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom: robustan, izdržljiv i jednostavan za korištenje. Pogodan je za kontinuiranu upotrebu i ima visokokvalitetnu opremu.

S tlakom od 210 bara i protokom od 1000 l/h, ovaj stacionarni toplovodni HDS stroj s plinskim plamenikom idealan je za kontinuiranu upotrebu u industriji i poljoprivredi. Sadrži robusnu pumpu radilice s mesinganom glavom cilindra i izdržljivim čeličnim kućištem i okvirom obloženim prahom. Pumpa je zaštićena velikim filterom za vodu. Visokotlačni čistač uključuje integrirani spremnik vode sa zaštitom od kamenca i indikatorom praznog kao i četveropolni elektromotor male brzine s vodenim hlađenjem. Deterdžent se uvlači preko ventila za doziranje i prikazuje se prazna razina. Okretni prekidač čini upravljanje strojem izuzetno lakim. Instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje, a elektronički nadzorni sustav osigurava visoku razinu operativne sigurnosti. Stroj se isporučuje bez pribora; oni se mogu odabrati zasebno za svaku radnu stanicu (točku upotrebe). Opcijski dostupno: manometar, brojač vremena za drugi ulaz deterdženta, automatsko rasterećenje tlaka, različiti daljinski upravljači.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I: Intuitivno i jednostavno rukovanje
Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke. Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme. Simboli koji su sami po sebi razumljivi čine ovaj uređaj lako razumljivim i povećavaju produktivnost.
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I: Plamenik testiran, inspektiran i certificiran od strane Kiwa
Kiwa certifikacija: objektivni zahtjevi su ispunjeni Visok učinak grijanja. S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva.
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I: Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak. Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem
  • Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
  • Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
  • 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
  • Praćenje temperature plamena i emisije, zaštita od nedostatka vode/preopterećenja, zaštita od kamenca s indikatorom prazne posude i praćenje kvara osiguravaju siguran i dugotrajan rad
  • Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
  • Automatsko isključivanje u slučaju niskog napona ili prenapona.
Visokokvalitetna oprema
  • Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
  • Robusno kućište i okvir od čelične ploče s premazom prahom
  • Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
Visoka fleksibilnost
  • Kao opcija, daljinski upravljači se mogu upotrijebiti izravno na izlaznom mjestu.
  • Brojač vremena i manometar kao i automatsko otpuštanje tlaka za zaštitu pribora i cjevovoda dostupni su kao opcija
  • U svom opsežnom asortimanu pribora za visokotlačne čistače, Kärcher ima pravi pribor za svaki zadatak čišćenja i svaki cilj.
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
  • Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
  • Koristeći funkciju za podešavanje doziranja, deterdženti se mogu precizno dozirati prema stupnju zaprljanosti
  • Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
  • Drugi ulaz za deterdžent s indikatorom prazne posude i dozatorom dostupan je kao opcija
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
  • Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
  • Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) min. 500 - maks. 1000
Radni tlak (bar) 210
Priključna snaga (kW) 8
Toplinska energija (kW) 78,5
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika istovremeno 1 - 1
Mobilnost stacionarni
Zaštita (A) 25
Težina (s priborom) (kg) 177
Težina uklj. ambalažu (kg) 187
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1142 x 578 x 790

Opseg isporuke

  • Nadziranje plamena
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • Power mlaznica
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje

Oprema

  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
  • RM1 doziranje
  • Zaštita od rada na suho
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Područja primjene
  • Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
  • Za uporabu u prijevozništvu i logistici
  • Poljoprivreda
  • U proizvodnim halama i radionicama gdje je potrebna topla voda
  • Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
  • Javne službe
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.
