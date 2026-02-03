Naš HD 4/11 C Bp Battery je prvi baterijski visokotlačni čistač iz Kärchera koji je prikladan za rad na profesionalnoj razini. Može se koristiti za vertikalnu i horizontalnu uporabu i uključuje bogatu visokokvalitetnu opremu, kao što su mjedena glava cilindra, automatski sustav za otpuštanje tlaka i pametna rješenja za skladištenje. Još jedno dodatno izvrsno svojstvo: visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu trzaja visokotlačnog mlaza kako bi se potrebna snaga kod držanja svela na nulu, dok spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od običnih vijčanih spojeva uz jednaku robusnost i dugovječnost. Ovaj stroj je idealan kod održavanja objekata, oblikovanja okoliša ili poslova na javnim površinama te koristi 2 snažne 36-voltne litij-ionske baterije koje nisu uključene u opseg isporuke. Baterije iz naše 36-voltne baterijske platforme su kompatibilne s ostalim strojevima iz iste serije te jamče duga radna vremena i izvrsnu učinkovitost prilikom čišćenja. U slučaju manjih nečistoća preporučuje se korištenje eco!efficiency funkcije kako bi se produžilo trajanje baterije do 34 minute.