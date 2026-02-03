Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp
Idealan za održavanje objekata, oblikovanje okoliša ili rad na javnim površinama: naš prvi bat. profesionalni visokotl. čistač HD 4/11 C Battery. Za neovisan rad bez vanjskog izvora snage.
Naš HD 4/11 C Bp Battery je prvi baterijski visokotlačni čistač iz Kärchera koji je prikladan za rad na profesionalnoj razini. Može se koristiti za vertikalnu i horizontalnu uporabu i uključuje bogatu visokokvalitetnu opremu, kao što su mjedena glava cilindra, automatski sustav za otpuštanje tlaka i pametna rješenja za skladištenje. Još jedno dodatno izvrsno svojstvo: visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu trzaja visokotlačnog mlaza kako bi se potrebna snaga kod držanja svela na nulu, dok spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od običnih vijčanih spojeva uz jednaku robusnost i dugovječnost. Ovaj stroj je idealan kod održavanja objekata, oblikovanja okoliša ili poslova na javnim površinama te koristi 2 snažne 36-voltne litij-ionske baterije koje nisu uključene u opseg isporuke. Baterije iz naše 36-voltne baterijske platforme su kompatibilne s ostalim strojevima iz iste serije te jamče duga radna vremena i izvrsnu učinkovitost prilikom čišćenja. U slučaju manjih nečistoća preporučuje se korištenje eco!efficiency funkcije kako bi se produžilo trajanje baterije do 34 minute.
Značajke i prednosti
36-voltna baterijska platformaVisoka učinkovitost čišćenja i dugo vrijeme rada. Kompatibilne baterije za različite serije. Brzi punjač za uštedu vremena.
Ekonomičan i učinkovit način rada eco!efficiencyŠtedi energiju i produžuje trajanje baterije. Smanjena snaga kod čišćenja za slabija onečišćenja.
KvalitetaAutomatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek. Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Mobilnost
- Integrirana ručka na prednjoj strani uređaja omogućuje lagan utovar i praktičan transport.
- Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb.
- Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju.
Najveća moguća fleksibilnost.
- Samodostatno visokotlačno čišćenje bez obzira na vanjske izvore napajanja.
- Kraće vrijeme postavljanja budući da nema potrebe za polaganjem kabela za napajanje.
- Potpuno neovisan rad moguć je i pomoću usisnog crijeva za vanjske izvore vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Protok (l/h)
|320 - 400
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Dovod vode
|3/4″
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|30 (7,5 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Duljina kabela punjača baterija (m)
|1,2
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|20,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|23,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 370 x 930
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Čistač prljavštine
- Usisno crijevo za vodu
Oprema
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Za neovisno, mobilno visokotlačno čišćenje, npr. kod održavanja objekata, oblikovanja okoliša ili prilikom rada na javnim površinama.