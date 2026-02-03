Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack

Prvi baterijski profesionalni visokotlačni čistač HD 4/11 C Battery. Za mobilnu primjenu, npr. na javnim površinama ili prilikom oblikovanja okoliša. Uklj. 2 36-voltne litij-ionske baterije.

Naš HD 4/11 C Bp Battery je opremljen s 2 iznimno snažnim 36-voltnim litij-ionskim baterijama te je zato prvi baterijski visokotlačni čistač od Kärchera za rad na profesionalnoj razini. Baterije iz naše 36-voltne baterijske platforme jamče izvršnu učinkovitost prilikom čišćenja, dugo radno vrijeme te su kompatibilne s drugim strojevima iz iste serije. Model HD 4/11 C Bp je prikladan za rad na mjestima gdje vanjski izvori snage nisu dostupni, kao što je često slučaj kod obavljanja poslova na javnim površinama, kod oblikovanja okoliša ili održavanja objekata. Dodatna prednost: veoma okretni visokotlačni čistač moguće je koristiti za vertikalnu i horizontalnu uporabu. Osim toga se ističe visokokvalitetnim komponentama kao što su mjedena glava cilindra, automatski sustav za otpuštanje tlaka, visokotlačni pištolj EASY!Force, spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje i pametna rješenja za skladištenje. Funkcija eco!efficiency je savršena za uklanjanje manjih nečistoća tako da se smanji snaga i na taj način produži trajanje baterije za dodatnih 34 minuta.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack: 36-voltna baterijska platforma
36-voltna baterijska platforma
Visoka učinkovitost čišćenja i dugo vrijeme rada. Kompatibilne baterije za različite serije. Brzi punjač za uštedu vremena.
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack: Ekonomičan i učinkovit način rada eco!efficiency
Ekonomičan i učinkovit način rada eco!efficiency
Štedi energiju i produljuje vrijeme rada akumulatorske baterije. Smanjena snaga kod čišćenja za slabija onečišćenja.
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack: Kvaliteta
Kvaliteta
Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek. Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Mobilnost
  • Integrirana ručka na prednjoj strani uređaja omogućuje lagan utovar i praktičan transport.
  • Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb.
  • Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju.
Najveća moguća fleksibilnost.
  • Samodostatno visokotlačno čišćenje bez obzira na vanjske izvore napajanja.
  • Kraće vrijeme postavljanja budući da nema potrebe za polaganjem kabela za napajanje.
  • Potpuno neovisan rad moguć je i pomoću usisnog crijeva za vanjske izvore vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Protok (l/h) 320 - 400
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Maks. tlak (bar/MPa) 150 / 15
Priključna snaga (kW) 1,6
Dovod vode 3/4″
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 7,5
Potreban broj baterija (Komad(a)) 2
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) 30 (7,5 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 58 / 81
Izlazna snaga (A) 6
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Duljina kabela punjača baterija (m) 1,2
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 26,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 31,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 370 x 930

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ baterija(2 kom.)
  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Čistač prljavštine
  • Usisno crijevo za vodu

Oprema

  • Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power+ (2 kom.)
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Videos
Područja primjene
  • Za neovisno, mobilno visokotlačno čišćenje, npr. kod održavanja objekata, oblikovanja okoliša ili prilikom rada na javnim površinama.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH