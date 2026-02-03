Naš HD 4/11 C Bp Battery je opremljen s 2 iznimno snažnim 36-voltnim litij-ionskim baterijama te je zato prvi baterijski visokotlačni čistač od Kärchera za rad na profesionalnoj razini. Baterije iz naše 36-voltne baterijske platforme jamče izvršnu učinkovitost prilikom čišćenja, dugo radno vrijeme te su kompatibilne s drugim strojevima iz iste serije. Model HD 4/11 C Bp je prikladan za rad na mjestima gdje vanjski izvori snage nisu dostupni, kao što je često slučaj kod obavljanja poslova na javnim površinama, kod oblikovanja okoliša ili održavanja objekata. Dodatna prednost: veoma okretni visokotlačni čistač moguće je koristiti za vertikalnu i horizontalnu uporabu. Osim toga se ističe visokokvalitetnim komponentama kao što su mjedena glava cilindra, automatski sustav za otpuštanje tlaka, visokotlačni pištolj EASY!Force, spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje i pametna rješenja za skladištenje. Funkcija eco!efficiency je savršena za uklanjanje manjih nečistoća tako da se smanji snaga i na taj način produži trajanje baterije za dodatnih 34 minuta.