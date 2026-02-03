Visokotlačni perač HD 4/11 C Bp Pack
Prvi baterijski profesionalni visokotlačni čistač HD 4/11 C Battery. Za mobilnu primjenu, npr. na javnim površinama ili prilikom oblikovanja okoliša. Uklj. 2 36-voltne litij-ionske baterije.
Naš HD 4/11 C Bp Battery je opremljen s 2 iznimno snažnim 36-voltnim litij-ionskim baterijama te je zato prvi baterijski visokotlačni čistač od Kärchera za rad na profesionalnoj razini. Baterije iz naše 36-voltne baterijske platforme jamče izvršnu učinkovitost prilikom čišćenja, dugo radno vrijeme te su kompatibilne s drugim strojevima iz iste serije. Model HD 4/11 C Bp je prikladan za rad na mjestima gdje vanjski izvori snage nisu dostupni, kao što je često slučaj kod obavljanja poslova na javnim površinama, kod oblikovanja okoliša ili održavanja objekata. Dodatna prednost: veoma okretni visokotlačni čistač moguće je koristiti za vertikalnu i horizontalnu uporabu. Osim toga se ističe visokokvalitetnim komponentama kao što su mjedena glava cilindra, automatski sustav za otpuštanje tlaka, visokotlačni pištolj EASY!Force, spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje i pametna rješenja za skladištenje. Funkcija eco!efficiency je savršena za uklanjanje manjih nečistoća tako da se smanji snaga i na taj način produži trajanje baterije za dodatnih 34 minuta.
Značajke i prednosti
36-voltna baterijska platformaVisoka učinkovitost čišćenja i dugo vrijeme rada. Kompatibilne baterije za različite serije. Brzi punjač za uštedu vremena.
Ekonomičan i učinkovit način rada eco!efficiencyŠtedi energiju i produljuje vrijeme rada akumulatorske baterije. Smanjena snaga kod čišćenja za slabija onečišćenja.
KvalitetaAutomatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek. Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Mobilnost
- Integrirana ručka na prednjoj strani uređaja omogućuje lagan utovar i praktičan transport.
- Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb.
- Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju.
Najveća moguća fleksibilnost.
- Samodostatno visokotlačno čišćenje bez obzira na vanjske izvore napajanja.
- Kraće vrijeme postavljanja budući da nema potrebe za polaganjem kabela za napajanje.
- Potpuno neovisan rad moguć je i pomoću usisnog crijeva za vanjske izvore vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Protok (l/h)
|320 - 400
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Dovod vode
|3/4″
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|7,5
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|30 (7,5 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Duljina kabela punjača baterija (m)
|1,2
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|26,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|31,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 370 x 930
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ baterija(2 kom.)
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Čistač prljavštine
- Usisno crijevo za vodu
Oprema
- Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power+ (2 kom.)
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Za neovisno, mobilno visokotlačno čišćenje, npr. kod održavanja objekata, oblikovanja okoliša ili prilikom rada na javnim površinama.