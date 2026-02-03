HD 5/13 EX Plus Classic robustan je i kompaktan visokotlačni čistač s cijevi od nehrđajućeg čelika duljine 840 milimetara. Omogućuje jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Stroj je opremljen mjedenom glavom cilindra i visokokvalitetnim čeličnim mrežastim crijevom, koji osiguravaju nisko trošenje i visoku robusnost. Automatsko rasterećenje tlaka štiti komponente i produljuje vijek trajanja. Druge praktične prednosti uključuju kolut za crijevo za jednostavno pohranjivanje crijeva i integriranu kućnu bazu za pohranu mlaznica. Čak i najtvrdokornija prljavština može se ukloniti uz pomoć rotacijske mlaznice. U usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima, EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači brzi su i jednostavni za korištenje, a istovremeno zadržavaju stabilnost i izdržljivost.