Visokotlačni perač HD 5/13 EX Plus Classic

Ovaj visokotlačni čistač je robustan, kompaktan stroj. Ima jednostavan dizajn i uključuje mesinganu glavu cilindra, rotirajuću mlaznicu i kolut za crijevo.

HD 5/13 EX Plus Classic robustan je i kompaktan visokotlačni čistač s cijevi od nehrđajućeg čelika duljine 840 milimetara. Omogućuje jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Stroj je opremljen mjedenom glavom cilindra i visokokvalitetnim čeličnim mrežastim crijevom, koji osiguravaju nisko trošenje i visoku robusnost. Automatsko rasterećenje tlaka štiti komponente i produljuje vijek trajanja. Druge praktične prednosti uključuju kolut za crijevo za jednostavno pohranjivanje crijeva i integriranu kućnu bazu za pohranu mlaznica. Čak i najtvrdokornija prljavština može se ukloniti uz pomoć rotacijske mlaznice. U usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima, EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači brzi su i jednostavni za korištenje, a istovremeno zadržavaju stabilnost i izdržljivost.

Značajke i prednosti
Niska potrošnja i dug vijek trajanja
Niska potrošnja i dug vijek trajanja
Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Keramički premazani klipovi od nehrđajućeg čelika Automatsko smanjenje tlaka
Visokokvalitetni pribor
Visokokvalitetni pribor
Profesionalna rotirajuća mlaznica Robusna gumena cijev s čeličnom mrežom Profesionalna visokotlačna pištolj s nehrđajućim ventilom
Brojne opcije za pohranu
Brojne opcije za pohranu
Držač za pohranu mlaznica Ručno namotavanje crijeva Integrirane kuke za kabl
EASY!Lock brzi spojni navoj
  • Kratko vrijeme postavljanja (montaža i demontaža)
  • Brza zamjena pribora
  • Intuitivan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 130
Maks. tlak (bar) 170
Priključna snaga (kW) 2,7
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 034
Dovod vode 3/4″
Mobilnost Mobilni
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 21
Težina uklj. ambalažu (kg) 28,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 334 x 366 x 954

Opseg isporuke

  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 8 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar

Oprema

  • Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/13 EX Plus Classic
Područja primjene
  • Za čišćenje vozila
  • Za čišćenje strojeva i alata (na gradilištu)
  • Za čišćenje dvorišta i vrtova (zidovi, staze, paviljoni)
  • Za spontano čišćenje malih područja
Pribor
Sredstva za čišćenje
