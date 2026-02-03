Visokotlačni perač HD 5/13 EX Plus Classic
Ovaj visokotlačni čistač je robustan, kompaktan stroj. Ima jednostavan dizajn i uključuje mesinganu glavu cilindra, rotirajuću mlaznicu i kolut za crijevo.
HD 5/13 EX Plus Classic robustan je i kompaktan visokotlačni čistač s cijevi od nehrđajućeg čelika duljine 840 milimetara. Omogućuje jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Stroj je opremljen mjedenom glavom cilindra i visokokvalitetnim čeličnim mrežastim crijevom, koji osiguravaju nisko trošenje i visoku robusnost. Automatsko rasterećenje tlaka štiti komponente i produljuje vijek trajanja. Druge praktične prednosti uključuju kolut za crijevo za jednostavno pohranjivanje crijeva i integriranu kućnu bazu za pohranu mlaznica. Čak i najtvrdokornija prljavština može se ukloniti uz pomoć rotacijske mlaznice. U usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima, EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači brzi su i jednostavni za korištenje, a istovremeno zadržavaju stabilnost i izdržljivost.
Značajke i prednosti
Niska potrošnja i dug vijek trajanjaVisokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Keramički premazani klipovi od nehrđajućeg čelika Automatsko smanjenje tlaka
Visokokvalitetni priborProfesionalna rotirajuća mlaznica Robusna gumena cijev s čeličnom mrežom Profesionalna visokotlačna pištolj s nehrđajućim ventilom
Brojne opcije za pohranuDržač za pohranu mlaznica Ručno namotavanje crijeva Integrirane kuke za kabl
EASY!Lock brzi spojni navoj
- Kratko vrijeme postavljanja (montaža i demontaža)
- Brza zamjena pribora
- Intuitivan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|130
|Maks. tlak (bar)
|170
|Priključna snaga (kW)
|2,7
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|034
|Dovod vode
|3/4″
|Mobilnost
|Mobilni
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|21
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|28,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|334 x 366 x 954
Opseg isporuke
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 8 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
Oprema
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Za čišćenje vozila
- Za čišćenje strojeva i alata (na gradilištu)
- Za čišćenje dvorišta i vrtova (zidovi, staze, paviljoni)
- Za spontano čišćenje malih područja