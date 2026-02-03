Kompaktan, lagan i svestran HD 5/12 C visokotlačni čistač s hladnom vodom nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za okomiti i vodoravni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem za pribor, a glava cilindra od mesinga i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dug radni vijek. U paketu opreme također su uključeni novorazvijeni EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, EASY!Lock brzootpuštajući pričvršćivači čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez gubitka robusnost ili dugotrajnost. Rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme stoga su dio standardne opreme i predstavljaju uspješan cjelokupni koncept stroja.