Kompaktni, lagani i svestrano primjenjivi visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/15 C Plus osvaja odličnom pokretljivošću te je prikladan za rad i u vertikalnom i u horizontalnom položaju. Uređaj ima rafinirani spremnik za pribor, a zahvaljujući cilindarskoj glavi od mesinga i automatskom tlačnom rasterećenju obećava dug životni vijek. Istovremeno također osvaja i inovativnim novim razvojima, koji korisniku trajno povećavaju komfor u radu, tako da mu omogućuju rad bez umaranja te brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza i tako smanjuje silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Sveukupno uvjerljiv paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dugovječnost.