Kompaktan, lagan i svestran HD 6/13 C visokotlačni čistač s hladnom vodom nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za okomiti i vodoravni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem za pribor, a glava cilindra od mesinga i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dug radni vijek. U isto vrijeme, impresionira inovativnim novim razvojem koji dugoročno povećava radnu udobnost za operatera osiguravajući rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme. EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je u pitanju robusnost i dugovječnost. Općenito, opsežan paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, s visokom razinom pogodnosti i dugim vijekom trajanja.