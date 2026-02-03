Visokotlačni perač HD 6/13 C

Praktičan, mobilan, svestran: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 6/13 C za okomiti i vodoravni rad. S spremištem za pribor, glavom cilindra od mesinga i automatskim rasterećenjem tlaka.

Kompaktan, lagan i svestran HD 6/13 C visokotlačni čistač s hladnom vodom nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za okomiti i vodoravni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem za pribor, a glava cilindra od mesinga i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dug radni vijek. U isto vrijeme, impresionira inovativnim novim razvojem koji dugoročno povećava radnu udobnost za operatera osiguravajući rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme. EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je u pitanju robusnost i dugovječnost. Općenito, opsežan paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, s visokom razinom pogodnosti i dugim vijekom trajanja.

Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Mobilnost
Mobilnost
Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport. Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb. Kompaktna izvedba.
Fleksibilnost
Fleksibilnost
Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.
Kvaliteta
  • Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
  • Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Pospremanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
  • Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 590
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 130 / 13
Maks. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 2,9
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice (mm) 38
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 25,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 28
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 360 x 930

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
  • Koplje za prskanje: 840 mm

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
Pribor
Visokotlačni perač HD 6/13 C
Visokotlačni perač HD 6/13 C
Visokotlačni perač HD 6/13 C
Visokotlačni perač HD 6/13 C
Pribor
Sredstva za čišćenje
