Visokotlačni perač HD 6/13 C
Praktičan, mobilan, svestran: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 6/13 C za okomiti i vodoravni rad. S spremištem za pribor, glavom cilindra od mesinga i automatskim rasterećenjem tlaka.
Kompaktan, lagan i svestran HD 6/13 C visokotlačni čistač s hladnom vodom nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za okomiti i vodoravni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem za pribor, a glava cilindra od mesinga i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dug radni vijek. U isto vrijeme, impresionira inovativnim novim razvojem koji dugoročno povećava radnu udobnost za operatera osiguravajući rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme. EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je u pitanju robusnost i dugovječnost. Općenito, opsežan paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, s visokom razinom pogodnosti i dugim vijekom trajanja.
Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
MobilnostIntegrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport. Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb. Kompaktna izvedba.
FleksibilnostMoguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.
Kvaliteta
- Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
- Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Pospremanje pribora
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
- Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
- Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|590
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|130 / 13
|Maks. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|2,9
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice (mm)
|38
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|25,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|28
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 360 x 930
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
- Isključivanje tlaka