Visokotlačni perač HD 5/11 P
HD 5/11 P je kompaktan, lagan i mobilan. Detalji opreme: ručka za nošenje, cilindarska glava od mesinga, automatsko tlačno rasterećenje. Prikladan za rad u vodoravnom i okomitom položaju.
Prijenosni visokotlačni čistač HD 5/11 P impresionira svojom kompaktnom konstrukcijom, malom težinom i izvanrednom mobilnošću. Stroj ima pouzdanu aksijalnu pumpu s tri klipa i glavom cilindra od mesinga. Dodatna ručka za nošenje i produljiva ručka za guranje olakšavaju transport stroja i skladištenje u malim prostorima. Pogodan za vertikalni i horizontalni rad. Praktične značajke za pohranu dodataka uključuju pretinac za mlaznice, vijčani priključak za čistač površina i praktičnu gumicu za pričvršćivanje tlačnog crijeva. Automatski sustav za rasterećenje tlaka impresionira nudeći jasne prednosti: štiti komponente, produljuje životni vijek, smanjuje troškove popravka i održavanja i smanjuje vučnu silu na novom EASY!Force visokotlačnom pištolju. Time se također koristi povratna sila visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja smanjila na nulu. EASY!Lock brzi zatvarači, koji su također novi, čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je u pitanju robusnost i dugovječnost.
Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Prvorazredna mobilnostIntegrirana ručka na prednjoj strani uređaja omogućuje lagan utovar i praktičan transport. Kompaktna izvedba i mala težina.
FleksibilnostMoguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje. U ležećem radu uređaj pruža maksimalnu sigurnost.
Kvaliteta
- Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
- Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Pospremanje pribora
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
- Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
- Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|490
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Maks. tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|20,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|351 x 312 x 904
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje fasada
- Čišćenje podova i zidova
- Vanjsko područje
- Vozila
- Strojevi i uređaji