Prijenosni visokotlačni čistač HD 5/11 P impresionira svojom kompaktnom konstrukcijom, malom težinom i izvanrednom mobilnošću. Stroj ima pouzdanu aksijalnu pumpu s tri klipa i glavom cilindra od mesinga. Dodatna ručka za nošenje i produljiva ručka za guranje olakšavaju transport stroja i skladištenje u malim prostorima. Pogodan za vertikalni i horizontalni rad. Praktične značajke za pohranu dodataka uključuju pretinac za mlaznice, vijčani priključak za čistač površina i praktičnu gumicu za pričvršćivanje tlačnog crijeva. Automatski sustav za rasterećenje tlaka impresionira nudeći jasne prednosti: štiti komponente, produljuje životni vijek, smanjuje troškove popravka i održavanja i smanjuje vučnu silu na novom EASY!Force visokotlačnom pištolju. Time se također koristi povratna sila visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja smanjila na nulu. EASY!Lock brzi zatvarači, koji su također novi, čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je u pitanju robusnost i dugovječnost.