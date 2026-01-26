Kompaktni HD 6/15 G Classic idealan je početni stroj za početak u svijetu Kärcherovih mobilnih visokotlačnih čistača s hladnom vodom na benzinski pogon. Iznimno lako prenosiv u automobilu, može obaviti i zahtjevnije poslove čišćenja, primjerice na gradilištima ili u općinama, s radnim tlakom do 150 bara, robusnom pumpom radilice i količinom vode do 600 litara na sat . Integrirani benzinski motor (EU STAGE V) omogućuje autonomiju od vanjskih izvora energije, kotači punjeni zrakom jamče potrebnu mobilnost na mjestu uporabe, a ergonomska ručka za guranje i praktično spremište za dodatke osigurava jednostavno rukovanje. Komponente, zaštićene termo i sigurnosnim ventilima, lako su dostupne. Stabilni okvir od čeličnog cjevastog čelika HD 6/15 G Classic također pouzdano sprječava oštećenja uzrokovana vanjskim mehaničkim utjecajima.