Visokotlačni perač HD 6/15 G Entry Class *EU

Kompaktan i mobilan HD 6/15 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom s benzinskim motorom i robusnom pumpom radilice. Idealno za gradove, građevinarstvo i zanatstvo.

Kompaktni HD 6/15 G Classic idealan je početni stroj za početak u svijetu Kärcherovih mobilnih visokotlačnih čistača s hladnom vodom na benzinski pogon. Iznimno lako prenosiv u automobilu, može obaviti i zahtjevnije poslove čišćenja, primjerice na gradilištima ili u općinama, s radnim tlakom do 150 bara, robusnom pumpom radilice i količinom vode do 600 litara na sat . Integrirani benzinski motor (EU STAGE V) omogućuje autonomiju od vanjskih izvora energije, kotači punjeni zrakom jamče potrebnu mobilnost na mjestu uporabe, a ergonomska ručka za guranje i praktično spremište za dodatke osigurava jednostavno rukovanje. Komponente, zaštićene termo i sigurnosnim ventilima, lako su dostupne. Stabilni okvir od čeličnog cjevastog čelika HD 6/15 G Classic također pouzdano sprječava oštećenja uzrokovana vanjskim mehaničkim utjecajima.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 6/15 G Entry Class *EU: Neovisnost
Neovisnost
Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Visokotlačni perač HD 6/15 G Entry Class *EU: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Veliki kotači s pneumatskim gumama za neravne površine. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Visokotlačni perač HD 6/15 G Entry Class *EU: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
  • Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
  • Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 600
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Dovod vode R 3/4″
Vrsta pogona Benzin
Vrsta motora G200FA
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Visoko
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 34,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 42,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 878 x 538 x 702

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Power mlaznica

Oprema

  • Cage-zaštitni okvir
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
Područja primjene
  • Građevinarstvo
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
Pribor
Sredstva za čišćenje
