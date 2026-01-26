Visokotlačni perač HD 6/15 G Entry Class *EU
Kompaktan i mobilan HD 6/15 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom s benzinskim motorom i robusnom pumpom radilice. Idealno za gradove, građevinarstvo i zanatstvo.
Kompaktni HD 6/15 G Classic idealan je početni stroj za početak u svijetu Kärcherovih mobilnih visokotlačnih čistača s hladnom vodom na benzinski pogon. Iznimno lako prenosiv u automobilu, može obaviti i zahtjevnije poslove čišćenja, primjerice na gradilištima ili u općinama, s radnim tlakom do 150 bara, robusnom pumpom radilice i količinom vode do 600 litara na sat . Integrirani benzinski motor (EU STAGE V) omogućuje autonomiju od vanjskih izvora energije, kotači punjeni zrakom jamče potrebnu mobilnost na mjestu uporabe, a ergonomska ručka za guranje i praktično spremište za dodatke osigurava jednostavno rukovanje. Komponente, zaštićene termo i sigurnosnim ventilima, lako su dostupne. Stabilni okvir od čeličnog cjevastog čelika HD 6/15 G Classic također pouzdano sprječava oštećenja uzrokovana vanjskim mehaničkim utjecajima.
Značajke i prednosti
NeovisnostOmogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Velika mobilnostVeliki kotači s pneumatskim gumama za neravne površine. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Dugovječno i robusnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
- Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
- Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|600
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Dovod vode
|R 3/4″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Vrsta motora
|G200FA
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Visoko
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|34,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|42,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|878 x 538 x 702
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Power mlaznica
Oprema
- Cage-zaštitni okvir
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
Područja primjene
- Građevinarstvo
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine