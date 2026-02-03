Visokotlačni perač HD 7/20 G Classic
Naš visokotlačni čistač hladnom vodom HD 7/20 G Classic ima snažni benzinski motor koji omogućava dovršavanje zahtjevnih radnji za čišćenje na mjestima bez napajanja.
Građevinska industrija, javne ustanove i čišćenje zgrada posebno imaju koristi od samodostatne operativne dostupnosti našeg mobilnog visokotlačnog uređaja hladnom vodom HD 7/20 G Classic. Njegov snažni benzinski motor (EU STAGE V) omogućuje izvršavanje zadataka čišćenja čak i na mjestima bez vanjskog napajanja; radni tlak od 200 bara, robusna pumpa radilice i protok do 700 litara vode na sat daju izvanredne rezultate. Zahvaljujući kotačima otpornim na bušenje i stabilnom cjevastom čeličnom okviru, stroj se može pohvaliti potrebnom pokretljivošću i robusnošću; ergonomska ručka za potiskivanje, spremište dodatne opreme, na primjer, visokotlačno crijevo i cijev i kompaktne dimenzije olakšavaju rukovanje i transport u automobilu. Veliki filtar za vodu i termo sigurnosni ventil pružaju učinkovitu zaštitu unutarnjih dijelova, koji su također vrlo lako dostupni za servisiranje.
Značajke i prednosti
NeovisnostOmogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Velika mobilnostKotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Dugovječno i robusnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
- Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
- Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700
|Radni tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Maks. tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Dovod vode
|3/4″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Vrsta motora
|G210FA
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Visoko
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|36,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|43
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|878 x 538 x 702
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Power mlaznica
- Vodeni filtar
Oprema
- Cage-zaštitni okvir
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima