Visokotlačni perač HD 7/20 G Classic

Naš visokotlačni čistač hladnom vodom HD 7/20 G Classic ima snažni benzinski motor koji omogućava dovršavanje zahtjevnih radnji za čišćenje na mjestima bez napajanja.

Građevinska industrija, javne ustanove i čišćenje zgrada posebno imaju koristi od samodostatne operativne dostupnosti našeg mobilnog visokotlačnog uređaja hladnom vodom HD 7/20 G Classic. Njegov snažni benzinski motor (EU STAGE V) omogućuje izvršavanje zadataka čišćenja čak i na mjestima bez vanjskog napajanja; radni tlak od 200 bara, robusna pumpa radilice i protok do 700 litara vode na sat daju izvanredne rezultate. Zahvaljujući kotačima otpornim na bušenje i stabilnom cjevastom čeličnom okviru, stroj se može pohvaliti potrebnom pokretljivošću i robusnošću; ergonomska ručka za potiskivanje, spremište dodatne opreme, na primjer, visokotlačno crijevo i cijev i kompaktne dimenzije olakšavaju rukovanje i transport u automobilu. Veliki filtar za vodu i termo sigurnosni ventil pružaju učinkovitu zaštitu unutarnjih dijelova, koji su također vrlo lako dostupni za servisiranje.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 7/20 G Classic: Neovisnost
Neovisnost
Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Visokotlačni perač HD 7/20 G Classic: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Visokotlačni perač HD 7/20 G Classic: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
  • Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
  • Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700
Radni tlak (bar/MPa) 200 / 20
Maks. tlak (bar/MPa) 250 / 25
Dovod vode 3/4″
Vrsta pogona Benzin
Vrsta motora G210FA
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Visoko
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 36,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 43
Dimenzije (d × š × v) (mm) 878 x 538 x 702

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Power mlaznica
  • Vodeni filtar

Oprema

  • Cage-zaštitni okvir
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
Pribor
Sredstva za čišćenje
