Građevinska industrija, javne ustanove i čišćenje zgrada posebno imaju koristi od samodostatne operativne dostupnosti našeg mobilnog visokotlačnog uređaja hladnom vodom HD 7/20 G Classic. Njegov snažni benzinski motor (EU STAGE V) omogućuje izvršavanje zadataka čišćenja čak i na mjestima bez vanjskog napajanja; radni tlak od 200 bara, robusna pumpa radilice i protok do 700 litara vode na sat daju izvanredne rezultate. Zahvaljujući kotačima otpornim na bušenje i stabilnom cjevastom čeličnom okviru, stroj se može pohvaliti potrebnom pokretljivošću i robusnošću; ergonomska ručka za potiskivanje, spremište dodatne opreme, na primjer, visokotlačno crijevo i cijev i kompaktne dimenzije olakšavaju rukovanje i transport u automobilu. Veliki filtar za vodu i termo sigurnosni ventil pružaju učinkovitu zaštitu unutarnjih dijelova, koji su također vrlo lako dostupni za servisiranje.