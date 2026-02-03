Naš visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 8/20 G s tlakom od 200 bara i Honda benzinskim motorom jamče maksimalnu neovisnost, fleksibilnost i mobilnost. Čak i ako nije dostupno napajanje, ovaj stroj omogućuje neovisnu upotrebu u najtežim okolnostima. Čak ni priključak za vodu nije potreban, budući da visokotlačni čistač iz serije HD Gasoline Advanced može usisati vodu iz vodenih tijela u hitnim slučajevima. Njegov iznimno robustan osnovni okvir može izdržati čak i najtežu upotrebu. Slično tome, koncept okvira je ergonomski dizajniran tako da je stroj lak za transport, čak i na neravnom terenu. Kotači otporni na probijanje dodatno povećavaju ukupnu žilavost. Veliki filtar za vodu i termostatski ventil štite pumpu, dok opcijski kavezni okvir s ušicama za olakšavanje utovara dizalicom pruža dodatnu sigurnost za stroj. S visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima, koji olakšavaju postavljanje i rastavljanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, stroj je vrlo prikladan za korištenje.