Visokotlačni perač HD 8/20 G

HD 8/20 G je benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom i tlakom od 200 bara te Honda benzinskim motorom za samostalnu, mobilnu upotrebu u najtežim uvjetima.

Naš visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 8/20 G s tlakom od 200 bara i Honda benzinskim motorom jamče maksimalnu neovisnost, fleksibilnost i mobilnost. Čak i ako nije dostupno napajanje, ovaj stroj omogućuje neovisnu upotrebu u najtežim okolnostima. Čak ni priključak za vodu nije potreban, budući da visokotlačni čistač iz serije HD Gasoline Advanced može usisati vodu iz vodenih tijela u hitnim slučajevima. Njegov iznimno robustan osnovni okvir može izdržati čak i najtežu upotrebu. Slično tome, koncept okvira je ergonomski dizajniran tako da je stroj lak za transport, čak i na neravnom terenu. Kotači otporni na probijanje dodatno povećavaju ukupnu žilavost. Veliki filtar za vodu i termostatski ventil štite pumpu, dok opcijski kavezni okvir s ušicama za olakšavanje utovara dizalicom pruža dodatnu sigurnost za stroj. S visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima, koji olakšavaju postavljanje i rastavljanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, stroj je vrlo prikladan za korištenje.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 8/20 G: Maksimalna neovisnost
Maksimalna neovisnost
S pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Visokotlačni perač HD 8/20 G: Izniman komfor u rukovanju
Izniman komfor u rukovanju
Ergonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
Visokotlačni perač HD 8/20 G: Svestranost
Svestranost
Opcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
  • Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 200 - 750
Radni tlak (bar/MPa) 10 - do 200 / 1 - 20
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Dolazna temperatura (°C) 60
Dovod vode 1″
Vrsta pogona Benzin
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 270
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Mobilni
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 57,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 64,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 790 x 608 x 1104

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
  • Power mlaznica

Oprema

  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
Područja primjene
  • Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
  • Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
  • Industrija (čišćenje opreme)
  • Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)
