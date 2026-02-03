Visokotlačni perač HD 8/20 G
HD 8/20 G je benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom i tlakom od 200 bara te Honda benzinskim motorom za samostalnu, mobilnu upotrebu u najtežim uvjetima.
Naš visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 8/20 G s tlakom od 200 bara i Honda benzinskim motorom jamče maksimalnu neovisnost, fleksibilnost i mobilnost. Čak i ako nije dostupno napajanje, ovaj stroj omogućuje neovisnu upotrebu u najtežim okolnostima. Čak ni priključak za vodu nije potreban, budući da visokotlačni čistač iz serije HD Gasoline Advanced može usisati vodu iz vodenih tijela u hitnim slučajevima. Njegov iznimno robustan osnovni okvir može izdržati čak i najtežu upotrebu. Slično tome, koncept okvira je ergonomski dizajniran tako da je stroj lak za transport, čak i na neravnom terenu. Kotači otporni na probijanje dodatno povećavaju ukupnu žilavost. Veliki filtar za vodu i termostatski ventil štite pumpu, dok opcijski kavezni okvir s ušicama za olakšavanje utovara dizalicom pruža dodatnu sigurnost za stroj. S visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima, koji olakšavaju postavljanje i rastavljanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, stroj je vrlo prikladan za korištenje.
Značajke i prednosti
Maksimalna neovisnostS pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Izniman komfor u rukovanjuErgonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
SvestranostOpcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
- Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
- Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
- Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|200 - 750
|Radni tlak (bar/MPa)
|10 - do 200 / 1 - 20
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 270
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Mobilni
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|57,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|64,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|790 x 608 x 1104
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Power mlaznica
Oprema
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Područja primjene
- Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)