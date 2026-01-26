Visokotlačni perač HD 8/23 G Entry Class *EU
Samodostatan, mobilan, snažan: HD 8/23 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom s robusnom pumpom radilice i benzinskim motorom. Za zahtjevne primjene u građevinarstvu i općinama.
Gradilišta, javni parkovi i druga, često udaljena, mjesta korištenja: Gdje god nema dostupnih vanjskih izvora energije za vaše zahtjevne zadatke čišćenja, naš HD 8/23 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom i EU STAGE V benzinskim motorom je savršen izbor. S količinom vode po satu od 800 litara, radnim tlakom od 230 bara i robusnom pumpom radilice, stroj pouzdano svladava čak i zahtjevnije zadatke čišćenja. HD 8/23 G Classic izuzetno je jednostavan za korištenje, mobilan i lako prenosiv automobilom, zahvaljujući ergonomskoj ručki za guranje, praktičnom spremištu za pribor, kompaktnim dimenzijama i kotačima otpornim na bušenje. Stroj također impresionira lako dostupnim komponentama koje su učinkovito zaštićene velikim filterom za vodu te termo i sigurnosnim ventilom. Kako bi se spriječila oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima, stroj ima vrlo robustan čelični cjevasti okvir.
Značajke i prednosti
NeovisnostOmogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Velika mobilnostKotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Dugovječno i robusnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
- Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
- Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|800
|Radni tlak (bar/MPa)
|230 / 23
|Maks. tlak (bar/MPa)
|280 / 28
|Dovod vode
|3/4″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Vrsta motora
|G300FA
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Visoko
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|50,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|59
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|878 x 538 x 702
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Power mlaznica
- Vodeni filtar
Oprema
- Cage-zaštitni okvir
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima