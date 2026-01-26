Visokotlačni perač HD 8/23 G Entry Class *EU

Samodostatan, mobilan, snažan: HD 8/23 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom s robusnom pumpom radilice i benzinskim motorom. Za zahtjevne primjene u građevinarstvu i općinama.

Gradilišta, javni parkovi i druga, često udaljena, mjesta korištenja: Gdje god nema dostupnih vanjskih izvora energije za vaše zahtjevne zadatke čišćenja, naš HD 8/23 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom i EU STAGE V benzinskim motorom je savršen izbor. S količinom vode po satu od 800 litara, radnim tlakom od 230 bara i robusnom pumpom radilice, stroj pouzdano svladava čak i zahtjevnije zadatke čišćenja. HD 8/23 G Classic izuzetno je jednostavan za korištenje, mobilan i lako prenosiv automobilom, zahvaljujući ergonomskoj ručki za guranje, praktičnom spremištu za pribor, kompaktnim dimenzijama i kotačima otpornim na bušenje. Stroj također impresionira lako dostupnim komponentama koje su učinkovito zaštićene velikim filterom za vodu te termo i sigurnosnim ventilom. Kako bi se spriječila oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima, stroj ima vrlo robustan čelični cjevasti okvir.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 8/23 G Entry Class *EU: Neovisnost
Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Visokotlačni perač HD 8/23 G Entry Class *EU: Velika mobilnost
Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Visokotlačni perač HD 8/23 G Entry Class *EU: Dugovječno i robusno
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
  • Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
  • Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 800
Radni tlak (bar/MPa) 230 / 23
Maks. tlak (bar/MPa) 280 / 28
Dovod vode 3/4″
Vrsta pogona Benzin
Vrsta motora G300FA
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Visoko
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 50,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 59
Dimenzije (d × š × v) (mm) 878 x 538 x 702

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Power mlaznica
  • Vodeni filtar

Oprema

  • Cage-zaštitni okvir
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
Visokotlačni perač HD 8/23 G Entry Class *EU
Pribor
Sredstva za čišćenje
