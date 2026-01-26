Gradilišta, javni parkovi i druga, često udaljena, mjesta korištenja: Gdje god nema dostupnih vanjskih izvora energije za vaše zahtjevne zadatke čišćenja, naš HD 8/23 G Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom i EU STAGE V benzinskim motorom je savršen izbor. S količinom vode po satu od 800 litara, radnim tlakom od 230 bara i robusnom pumpom radilice, stroj pouzdano svladava čak i zahtjevnije zadatke čišćenja. HD 8/23 G Classic izuzetno je jednostavan za korištenje, mobilan i lako prenosiv automobilom, zahvaljujući ergonomskoj ručki za guranje, praktičnom spremištu za pribor, kompaktnim dimenzijama i kotačima otpornim na bušenje. Stroj također impresionira lako dostupnim komponentama koje su učinkovito zaštićene velikim filterom za vodu te termo i sigurnosnim ventilom. Kako bi se spriječila oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima, stroj ima vrlo robustan čelični cjevasti okvir.