Visokotlačni perač HD 9/23 De
Za neovisnu primjenu na područjima s lošom infrastrukturom: dizelski, mobilni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 De s tlakom od 230 bara za iznimnu snagu čišćenja.
Idealan svuda gdje postoje teški vanjski uvjeti i zahtjevni poslovi čišćenja: Dizelski visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 De sa svojim neuništivim Yanmar dizelskim motorom sam proizvodi električnu energiju za svoj rad. Ako je potrebno, on usisava vodu izravno iz jezera ili vrtnih jezeraca pa Vam stoga omogućuje rad i u područjima s lošijom infrastrukturom. Tlak vode u uređaju je impresivnih 230 bara pa je on stoga praktično dorastao svakom zadatku. Njegov ergonomski koncept okvira i kotači otporni na defekte jamče Vam maksimalnu mobilnost, dok robusni osnovni okvir izdržava i teže uvjete primjene. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. U svrhu zaštite pumpe ugrađeni su veliki vodeni filtar i termo-ventil. Kao opcija su, primjerice, dostupni nadogradnja za bubanj za crijevo i dodatni Cage-zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom.
Značajke i prednosti
Maksimalna neovisnostS pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Izniman komfor u rukovanjuErgonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
SvestranostOpcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
- Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
- Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
- Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Radni tlak (bar/MPa)
|40 - do 230 / 4 - do 23
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Diesel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Vrsta motora
|L 100 V
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|kolica
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|112,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|115,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|866 x 722 x 1146
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
- Elektropokretanje
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Područja primjene
- Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)