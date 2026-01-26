Visokotlačni perač HD 9/23 De

Za neovisnu primjenu na područjima s lošom infrastrukturom: dizelski, mobilni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 De s tlakom od 230 bara za iznimnu snagu čišćenja.

Idealan svuda gdje postoje teški vanjski uvjeti i zahtjevni poslovi čišćenja: Dizelski visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 De sa svojim neuništivim Yanmar dizelskim motorom sam proizvodi električnu energiju za svoj rad. Ako je potrebno, on usisava vodu izravno iz jezera ili vrtnih jezeraca pa Vam stoga omogućuje rad i u područjima s lošijom infrastrukturom. Tlak vode u uređaju je impresivnih 230 bara pa je on stoga praktično dorastao svakom zadatku. Njegov ergonomski koncept okvira i kotači otporni na defekte jamče Vam maksimalnu mobilnost, dok robusni osnovni okvir izdržava i teže uvjete primjene. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. U svrhu zaštite pumpe ugrađeni su veliki vodeni filtar i termo-ventil. Kao opcija su, primjerice, dostupni nadogradnja za bubanj za crijevo i dodatni Cage-zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 9/23 De: Maksimalna neovisnost
Maksimalna neovisnost
S pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Visokotlačni perač HD 9/23 De: Izniman komfor u rukovanju
Izniman komfor u rukovanju
Ergonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
Visokotlačni perač HD 9/23 De: Svestranost
Svestranost
Opcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
  • Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 930
Radni tlak (bar/MPa) 40 - do 230 / 4 - do 23
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Dolazna temperatura (°C) 60
Dovod vode 1″
Vrsta pogona Diesel
Proizvođač motora Yanmar
Vrsta motora L 100 V
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost kolica
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 112,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 115,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 866 x 722 x 1146

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
  • Elektropokretanje
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Visokotlačni perač HD 9/23 De
Područja primjene
  • Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
  • Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
  • Industrija (čišćenje opreme)
  • Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH