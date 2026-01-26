Idealan svuda gdje postoje teški vanjski uvjeti i zahtjevni poslovi čišćenja: Dizelski visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 De sa svojim neuništivim Yanmar dizelskim motorom sam proizvodi električnu energiju za svoj rad. Ako je potrebno, on usisava vodu izravno iz jezera ili vrtnih jezeraca pa Vam stoga omogućuje rad i u područjima s lošijom infrastrukturom. Tlak vode u uređaju je impresivnih 230 bara pa je on stoga praktično dorastao svakom zadatku. Njegov ergonomski koncept okvira i kotači otporni na defekte jamče Vam maksimalnu mobilnost, dok robusni osnovni okvir izdržava i teže uvjete primjene. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. U svrhu zaštite pumpe ugrađeni su veliki vodeni filtar i termo-ventil. Kao opcija su, primjerice, dostupni nadogradnja za bubanj za crijevo i dodatni Cage-zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom.