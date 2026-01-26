Opremljen Honda benzinskim motorom, visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 G radi potpuno autonomno od priključaka električne energije. Razvijen za najbolje rezultate čišćenja – zahvaljujući tlaku vode od 230 bara – i zaštićen vrlo stabilnim osnovnim okvirom, ovaj uređaj čak i u ekstremnim uvjetima obavlja odličan posao. Osim toga, ergonomski projektiran koncept okvira pruža maksimalnu mobilnost, čak i kad je podloga neravna. Kotači otporni na defekte, uspjeli koncept rukovanja i razne mogućnosti pospremanja pribora povećavaju komfor jednako kao i EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. Snažna pumpa dopušta uzimanje vode iz jezera ili jezeraca u slučaju potrebe. Pumpa je zaštićena putem velikog vodenog filtra i termo-ventila, koji sprječava pregrijavanje u cirkulacijskom načinu rada. Za visokotlačne čistače iz serije HD 9/23 G dodatno se može isporučiti Cage-zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom, kao i nadogradnja za bubanj za crijevo.