Visokotlačni perač HD 9/23 G
S benzinskim visokotlačnim čistačem s hladnom vodom HD 9/23 G s Honda benzinskim motorom radit ćete neovisno, mobilno i komforno – čak i u teškim vanjskim uvjetima.
Opremljen Honda benzinskim motorom, visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 G radi potpuno autonomno od priključaka električne energije. Razvijen za najbolje rezultate čišćenja – zahvaljujući tlaku vode od 230 bara – i zaštićen vrlo stabilnim osnovnim okvirom, ovaj uređaj čak i u ekstremnim uvjetima obavlja odličan posao. Osim toga, ergonomski projektiran koncept okvira pruža maksimalnu mobilnost, čak i kad je podloga neravna. Kotači otporni na defekte, uspjeli koncept rukovanja i razne mogućnosti pospremanja pribora povećavaju komfor jednako kao i EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. Snažna pumpa dopušta uzimanje vode iz jezera ili jezeraca u slučaju potrebe. Pumpa je zaštićena putem velikog vodenog filtra i termo-ventila, koji sprječava pregrijavanje u cirkulacijskom načinu rada. Za visokotlačne čistače iz serije HD 9/23 G dodatno se može isporučiti Cage-zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom, kao i nadogradnja za bubanj za crijevo.
Značajke i prednosti
Maksimalna neovisnostS pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Izniman komfor u rukovanjuErgonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
SvestranostOpcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
- Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
- Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
- Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Radni tlak (bar/MPa)
|40 - do 230 / 4 - do 23
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 390
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|kolica
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|75,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|82,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|866 x 722 x 1146
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Područja primjene
- Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)