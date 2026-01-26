Visokotlačni perač HD 9/23 G

S benzinskim visokotlačnim čistačem s hladnom vodom HD 9/23 G s Honda benzinskim motorom radit ćete neovisno, mobilno i komforno – čak i u teškim vanjskim uvjetima.

Opremljen Honda benzinskim motorom, visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/23 G radi potpuno autonomno od priključaka električne energije. Razvijen za najbolje rezultate čišćenja – zahvaljujući tlaku vode od 230 bara – i zaštićen vrlo stabilnim osnovnim okvirom, ovaj uređaj čak i u ekstremnim uvjetima obavlja odličan posao. Osim toga, ergonomski projektiran koncept okvira pruža maksimalnu mobilnost, čak i kad je podloga neravna. Kotači otporni na defekte, uspjeli koncept rukovanja i razne mogućnosti pospremanja pribora povećavaju komfor jednako kao i EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja korisniku smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima je rasklapanje i sklapanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. Snažna pumpa dopušta uzimanje vode iz jezera ili jezeraca u slučaju potrebe. Pumpa je zaštićena putem velikog vodenog filtra i termo-ventila, koji sprječava pregrijavanje u cirkulacijskom načinu rada. Za visokotlačne čistače iz serije HD 9/23 G dodatno se može isporučiti Cage-zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom, kao i nadogradnja za bubanj za crijevo.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 9/23 G: Maksimalna neovisnost
Maksimalna neovisnost
S pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Visokotlačni perač HD 9/23 G: Izniman komfor u rukovanju
Izniman komfor u rukovanju
Ergonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
Visokotlačni perač HD 9/23 G: Svestranost
Svestranost
Opcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
  • Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 930
Radni tlak (bar/MPa) 40 - do 230 / 4 - do 23
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Dolazna temperatura (°C) 60
Dovod vode 1″
Vrsta pogona Benzin
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 390
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost kolica
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 75,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 82,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 866 x 722 x 1146

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
Područja primjene
  • Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
  • Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
  • Industrija (čišćenje opreme)
  • Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)
