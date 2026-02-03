Visokotlačni perač HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G najsnažniji je visokotlačni čistač hladnom vodom s benzinskim motorom u klasi. Ističe se samodostatnim napajanjem i radnim tlakom do 250 bara.
S radnim tlakom do 250 bara, 900 litara vode na sat i robusnom pumpom radilice, visokotlačni čistač hladne vode HD 9/25 G Classic može bez napora svladati i vrlo zahtjevne zadatke čišćenja. Zahvaljujući snažnom EU STAGE V benzinskom motoru, koji eliminira potrebu za vanjskim napajanjem, te opremljenom robusnim cjevastim okvirom i kotačima otpornim na bušenje, HD 9/25 G Classic pogodan je za teške građevinske radove na gradilištu, za dnevne poslove, u općinama ili za izvođače građevinskih usluga. Ergonomska ručka za potiskivanje i vrlo kompaktne dimenzije te spremište za pribor, na primjer za visokotlačno crijevo i cijev, čine stroj jednostavnim za rukovanje i transport u automobilu. Važne su komponente stroja lako dostupne za servisiranje i učinkovito zaštićene termo i sigurnosnim ventilima, kao i velikim filterom za vodu.
Značajke i prednosti
NeovisnostOmogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Velika mobilnostKotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Dugovječno i robusnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
- Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
- Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|900
|Radni tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Maks. tlak (bar/MPa)
|300 / 30
|Dovod vode
|3/4″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Vrsta motora
|G390FA
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Visoko
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|56,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|64,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|878 x 538 x 702
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Power mlaznica
- Vodeni filtar
Oprema
- Cage-zaštitni okvir
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima