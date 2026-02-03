Visokotlačni perač HD 9/25 G Classic

HD 9/25 G najsnažniji je visokotlačni čistač hladnom vodom s benzinskim motorom u klasi. Ističe se samodostatnim napajanjem i radnim tlakom do 250 bara.

S radnim tlakom do 250 bara, 900 litara vode na sat i robusnom pumpom radilice, visokotlačni čistač hladne vode HD 9/25 G Classic može bez napora svladati i vrlo zahtjevne zadatke čišćenja. Zahvaljujući snažnom EU STAGE V benzinskom motoru, koji eliminira potrebu za vanjskim napajanjem, te opremljenom robusnim cjevastim okvirom i kotačima otpornim na bušenje, HD 9/25 G Classic pogodan je za teške građevinske radove na gradilištu, za dnevne poslove, u općinama ili za izvođače građevinskih usluga. Ergonomska ručka za potiskivanje i vrlo kompaktne dimenzije te spremište za pribor, na primjer za visokotlačno crijevo i cijev, čine stroj jednostavnim za rukovanje i transport u automobilu. Važne su komponente stroja lako dostupne za servisiranje i učinkovito zaštićene termo i sigurnosnim ventilima, kao i velikim filterom za vodu.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 9/25 G Classic: Neovisnost
Neovisnost
Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Visokotlačni perač HD 9/25 G Classic: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima. Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.
Visokotlačni perač HD 9/25 G Classic: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.
Mogućnost pospremanja pribora
  • Kuka za crijevo i prihvat pribora za jednostavno spremanje i nošenje.
  • Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 900
Radni tlak (bar/MPa) 250 / 25
Maks. tlak (bar/MPa) 300 / 30
Dovod vode 3/4″
Vrsta pogona Benzin
Vrsta motora G390FA
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Visoko
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 56,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 64,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 878 x 538 x 702

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Power mlaznica
  • Vodeni filtar

Oprema

  • Cage-zaštitni okvir
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
Pribor
Sredstva za čišćenje
