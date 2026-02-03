S radnim tlakom do 250 bara, 900 litara vode na sat i robusnom pumpom radilice, visokotlačni čistač hladne vode HD 9/25 G Classic može bez napora svladati i vrlo zahtjevne zadatke čišćenja. Zahvaljujući snažnom EU STAGE V benzinskom motoru, koji eliminira potrebu za vanjskim napajanjem, te opremljenom robusnim cjevastim okvirom i kotačima otpornim na bušenje, HD 9/25 G Classic pogodan je za teške građevinske radove na gradilištu, za dnevne poslove, u općinama ili za izvođače građevinskih usluga. Ergonomska ručka za potiskivanje i vrlo kompaktne dimenzije te spremište za pribor, na primjer za visokotlačno crijevo i cijev, čine stroj jednostavnim za rukovanje i transport u automobilu. Važne su komponente stroja lako dostupne za servisiranje i učinkovito zaštićene termo i sigurnosnim ventilima, kao i velikim filterom za vodu.