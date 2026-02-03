Visokotlačni perač HD 10/15-4 Cage Food

HD 10/15-4 Cage Food visokotl. čistač s radnim tlakom 150 bar. Svi dijelovi koji provode vodu prikladni su za živežne namirnice. Stoga je prikladan za ind. primjenu u prehrambenom području.

S otpornošću na vruću vodu od 85 °C i visokom učinkovitošću, naš negrijani visokotlačni čistač HD 10/15-4 Cage Food osvaja kod primjene na području prehrambene industrije. Njegov dugovječni okvir sastoji se od nehrđajućeg plemenitog čelika, visokotlačno crijevo i kotači su izrađeni od materijala koji ne ostavlja tragove. Njegovi dijelovi koje provode vodu su u potpunosti prikladni za živežne namirnice. Bilo u kuhinjama, hladnjačama ili skladištima: Uređaj ispunjava sve stroge higijenske propise. Povrh toga, odlikuje se inovativnom tehnikom. Tako inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza, čime korisniku smanjuje silu držanja na nulu i omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. S novim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima pripremanje i raspremanje uređaja je vrlo jednostavno: u usporedbi s običnim vijčanim spojevima pet puta brže, a po rezultatu je jednako dugovječan i robustan.

Visokotlačni perač HD 10/15-4 Cage Food: Za maksimalne higijenske zahtjeve
Izvedba od nehrđajućeg plemenitog čelika. Svi dijelovi koji provode vodu su od posebnog mesinga prikladnog za živežne namirnice.
Temperatura dotoka do 85 °C zbog predtlačne pumpe. Certificirano za sredstvo za čišćenje koje sadrži klor RM 734.
Bez tragova i lako manevriranje. Neštetno visokotlačno crijevo ne pušta boju.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 440 - 990
Dolazna temperatura (°C) maks. 85
Radni tlak (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Maks. tlak (bar/MPa) 175 / 17,5
Priključna snaga (kW) 6,4
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 78,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 86,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 650 x 521 x 1100

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Food
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Izvedba za živežne namirnice
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Funkcija deterdženta: 5 L
  • Isključivanje tlaka
  • Zatvorena cjevasta konstrukcija okvira s integriranim nosačem za utovar dizalicom
