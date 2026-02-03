Visokotlačni perač HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/15-4 Cage Food visokotl. čistač s radnim tlakom 150 bar. Svi dijelovi koji provode vodu prikladni su za živežne namirnice. Stoga je prikladan za ind. primjenu u prehrambenom području.
S otpornošću na vruću vodu od 85 °C i visokom učinkovitošću, naš negrijani visokotlačni čistač HD 10/15-4 Cage Food osvaja kod primjene na području prehrambene industrije. Njegov dugovječni okvir sastoji se od nehrđajućeg plemenitog čelika, visokotlačno crijevo i kotači su izrađeni od materijala koji ne ostavlja tragove. Njegovi dijelovi koje provode vodu su u potpunosti prikladni za živežne namirnice. Bilo u kuhinjama, hladnjačama ili skladištima: Uređaj ispunjava sve stroge higijenske propise. Povrh toga, odlikuje se inovativnom tehnikom. Tako inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza, čime korisniku smanjuje silu držanja na nulu i omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. S novim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima pripremanje i raspremanje uređaja je vrlo jednostavno: u usporedbi s običnim vijčanim spojevima pet puta brže, a po rezultatu je jednako dugovječan i robustan.
Značajke i prednosti
Za maksimalne higijenske zahtjeveIzvedba od nehrđajućeg plemenitog čelika. Svi dijelovi koji provode vodu su od posebnog mesinga prikladnog za živežne namirnice.
Posebno učinkovito čišćenjeTemperatura dotoka do 85 °C zbog predtlačne pumpe. Certificirano za sredstvo za čišćenje koje sadrži klor RM 734.
Higijenski zahtjeviBez tragova i lako manevriranje. Neštetno visokotlačno crijevo ne pušta boju.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|440 - 990
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 85
|Radni tlak (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Maks. tlak (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Priključna snaga (kW)
|6,4
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|78,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|86,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|650 x 521 x 1100
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Food
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Izvedba za živežne namirnice
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Funkcija deterdženta: 5 L
- Isključivanje tlaka
- Zatvorena cjevasta konstrukcija okvira s integriranim nosačem za utovar dizalicom