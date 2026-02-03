S otpornošću na vruću vodu od 85 °C i visokom učinkovitošću, naš negrijani visokotlačni čistač HD 10/15-4 Cage Food osvaja kod primjene na području prehrambene industrije. Njegov dugovječni okvir sastoji se od nehrđajućeg plemenitog čelika, visokotlačno crijevo i kotači su izrađeni od materijala koji ne ostavlja tragove. Njegovi dijelovi koje provode vodu su u potpunosti prikladni za živežne namirnice. Bilo u kuhinjama, hladnjačama ili skladištima: Uređaj ispunjava sve stroge higijenske propise. Povrh toga, odlikuje se inovativnom tehnikom. Tako inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza, čime korisniku smanjuje silu držanja na nulu i omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. S novim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima pripremanje i raspremanje uređaja je vrlo jednostavno: u usporedbi s običnim vijčanim spojevima pet puta brže, a po rezultatu je jednako dugovječan i robustan.