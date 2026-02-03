Područja s opasnošću od eksplozije, takozvane ATEX zone postavljaju posebne zahtjeve na komponente i materijal. Naš visokotlačni čistač HD 10/16-4 Cage Ex udovoljava tim zahtjevima i svojom protueksplozivnom izvedbom odgovara svim odredbama u vezi s visokim sigurnosnim zahtjevima. S radnim tlakom od 160 bara i učinkom ispiranja od oko 1000 litara na sat, uređaj je predodređen za mnoge zadatke čišćenja. Osim toga, odlikuju ga tehničke inovacije koje omogućuju rad bez umaranja i podižu rukovanje na novu razinu: EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. HD 10/16-4 Cage Ex ujedinjuje maksimalnu sigurnost s odličnim učinkom čišćenja i dugovječnom tehnologijom.