Visokotlačni perač HD 10/16-4 Cage Ex
Razvijen specijalno za primjenu u ATEX zonama, visokotlačni čistač s protueksplozivnom zaštitom HD 10/16-4 Cage Ex. Radni tlak 160 bar, odgovara količini vode od 1000 litara na sat.
Područja s opasnošću od eksplozije, takozvane ATEX zone postavljaju posebne zahtjeve na komponente i materijal. Naš visokotlačni čistač HD 10/16-4 Cage Ex udovoljava tim zahtjevima i svojom protueksplozivnom izvedbom odgovara svim odredbama u vezi s visokim sigurnosnim zahtjevima. S radnim tlakom od 160 bara i učinkom ispiranja od oko 1000 litara na sat, uređaj je predodređen za mnoge zadatke čišćenja. Osim toga, odlikuju ga tehničke inovacije koje omogućuju rad bez umaranja i podižu rukovanje na novu razinu: EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. HD 10/16-4 Cage Ex ujedinjuje maksimalnu sigurnost s odličnim učinkom čišćenja i dugovječnom tehnologijom.
Značajke i prednosti
Cage-okvir zaštićen praškastim lakom, električno provodljivRobusni okvir od čeličnih cijevi. S integriranim ovjesom za kran. Zaštita uređaja od oštećenja.
Oprema zaštićena od eksplozijeProvodljivi gumeni kotači. Površinska temperatura uvijek ispod 200 °C.
Snažan i dugovječan4-polni sporohodni elektromotor (sa zračnim hlađenjem). Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Pogonska sigurnost
- Filtar za svježu vodu štiti komponente, a može se izvaditi radi čišćenja bez primjene alata.
- Zaštita pumpe od rada na suho
- Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|1000
|Dolazna temperatura (°C)
|50
|Radni tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. tlak (bar/MPa)
|220 / 22
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|122,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|131,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|980 x 720 x 1100
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force protueksplozivna zaštita
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
- Cijev za prskanje od plemenitog čelika, vodljiva: 1050 mm
- Power mlaznica
- Visokotlačna mlaznica
Oprema
- Isključivanje tlaka
- Atex zona