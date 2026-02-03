Visokotlačni perač HD 10/16-4 Cage Ex

Razvijen specijalno za primjenu u ATEX zonama, visokotlačni čistač s protueksplozivnom zaštitom HD 10/16-4 Cage Ex. Radni tlak 160 bar, odgovara količini vode od 1000 litara na sat.

Područja s opasnošću od eksplozije, takozvane ATEX zone postavljaju posebne zahtjeve na komponente i materijal. Naš visokotlačni čistač HD 10/16-4 Cage Ex udovoljava tim zahtjevima i svojom protueksplozivnom izvedbom odgovara svim odredbama u vezi s visokim sigurnosnim zahtjevima. S radnim tlakom od 160 bara i učinkom ispiranja od oko 1000 litara na sat, uređaj je predodređen za mnoge zadatke čišćenja. Osim toga, odlikuju ga tehničke inovacije koje omogućuju rad bez umaranja i podižu rukovanje na novu razinu: EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. HD 10/16-4 Cage Ex ujedinjuje maksimalnu sigurnost s odličnim učinkom čišćenja i dugovječnom tehnologijom.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 10/16-4 Cage Ex: Cage-okvir zaštićen praškastim lakom, električno provodljiv
Cage-okvir zaštićen praškastim lakom, električno provodljiv
Robusni okvir od čeličnih cijevi. S integriranim ovjesom za kran. Zaštita uređaja od oštećenja.
Visokotlačni perač HD 10/16-4 Cage Ex: Oprema zaštićena od eksplozije
Oprema zaštićena od eksplozije
Provodljivi gumeni kotači. Površinska temperatura uvijek ispod 200 °C.
Visokotlačni perač HD 10/16-4 Cage Ex: Snažan i dugovječan
Snažan i dugovječan
4-polni sporohodni elektromotor (sa zračnim hlađenjem). Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Pogonska sigurnost
  • Filtar za svježu vodu štiti komponente, a može se izvaditi radi čišćenja bez primjene alata.
  • Zaštita pumpe od rada na suho
  • Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 1000
Dolazna temperatura (°C) 50
Radni tlak (bar/MPa) 160 / 16
Maks. tlak (bar/MPa) 220 / 22
Priključna snaga (kW) 5,5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 122,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 131,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 980 x 720 x 1100

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force protueksplozivna zaštita
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
  • Cijev za prskanje od plemenitog čelika, vodljiva: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Visokotlačna mlaznica

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Atex zona
