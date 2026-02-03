Visokotlačni perač HD 16/15-4 Cage Plus

Zahvaljujući radnom tlaku od 150 bara i snazi ispiranja od 1600 l/h, visokotl. čistač HD 16/15-4 Cage Plus posebno je prikladan za vrlo intenzivna pranja vodom u poljoprivr. i graditeljstvu.

Bilo da se radi o velikim gradilištima, zemljanim radovima, u kamenolomima ili u poljoprivredi: Svuda gdje je potrebno odstraniti najgrublju nečistoću u teškim vanjskim uvjetima, naš trofazni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 16/15-4 Cage Plus s tlakom vode od 150 bara idealan je izbor za ove vrste intenzivnog pranja vodom. Zahvaljujući usavršenoj i visokokvalitetnoj tehnici s pumpom s koljenastom osovinom tvrtke Kärcher, uređaj pruža učinak ispiranja i do 1600 litara na sat. Inovacije kao što su EASY!Force visokotlačni pištolj kao i patentirani EASY!Lock brzi zatvarači pomažu korisniku po pitanju radnog komfora i rukovanja. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Kotači otporni na defekte jamče maksimalnu mobilnost čak i na neprohodnom terenu.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 16/15-4 Cage Plus: Cage-okvir
Cage-okvir
Robusni okvir od cijevi po cijelom opsegu. S integriranim ovjesom za kran i pretincem za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Visokotlačni perač HD 16/15-4 Cage Plus: Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Zaštita od propuštanja i blagi zalet. Zaštita od previsokog i preniskog napona. Zaštita od rada s 2 faze.
Visokotlačni perač HD 16/15-4 Cage Plus: Konstruirano za najteže uvjete
Konstruirano za najteže uvjete
Velika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove. Veliki vodeni filtar štiti pumpu od oštećenja.
Dugovječno i robusno
  • Iznimno velika koljenasta vratila i klipnjače s robusnim kugličnim ležajevima.
  • Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1600
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 7,5
Priključni kabel (m) 5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 106,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 116
Dimenzije (d × š × v) (mm) 957 x 686 x 1080

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačna mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
Područja primjene
  • Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
