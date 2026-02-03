Visokotlačni perač HD 16/15-4 Cage Plus
Zahvaljujući radnom tlaku od 150 bara i snazi ispiranja od 1600 l/h, visokotl. čistač HD 16/15-4 Cage Plus posebno je prikladan za vrlo intenzivna pranja vodom u poljoprivr. i graditeljstvu.
Bilo da se radi o velikim gradilištima, zemljanim radovima, u kamenolomima ili u poljoprivredi: Svuda gdje je potrebno odstraniti najgrublju nečistoću u teškim vanjskim uvjetima, naš trofazni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 16/15-4 Cage Plus s tlakom vode od 150 bara idealan je izbor za ove vrste intenzivnog pranja vodom. Zahvaljujući usavršenoj i visokokvalitetnoj tehnici s pumpom s koljenastom osovinom tvrtke Kärcher, uređaj pruža učinak ispiranja i do 1600 litara na sat. Inovacije kao što su EASY!Force visokotlačni pištolj kao i patentirani EASY!Lock brzi zatvarači pomažu korisniku po pitanju radnog komfora i rukovanja. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Kotači otporni na defekte jamče maksimalnu mobilnost čak i na neprohodnom terenu.
Značajke i prednosti
Cage-okvirRobusni okvir od cijevi po cijelom opsegu. S integriranim ovjesom za kran i pretincem za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u raduZaštita od propuštanja i blagi zalet. Zaštita od previsokog i preniskog napona. Zaštita od rada s 2 faze.
Konstruirano za najteže uvjeteVelika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove. Veliki vodeni filtar štiti pumpu od oštećenja.
Dugovječno i robusno
- Iznimno velika koljenasta vratila i klipnjače s robusnim kugličnim ležajevima.
- Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1600
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|7,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|106,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|116
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|957 x 686 x 1080
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Visokotlačna mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Isključivanje tlaka
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
Područja primjene
- Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji