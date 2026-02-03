Bilo da se radi o velikim gradilištima, zemljanim radovima, u kamenolomima ili u poljoprivredi: Svuda gdje je potrebno odstraniti najgrublju nečistoću u teškim vanjskim uvjetima, naš trofazni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 16/15-4 Cage Plus s tlakom vode od 150 bara idealan je izbor za ove vrste intenzivnog pranja vodom. Zahvaljujući usavršenoj i visokokvalitetnoj tehnici s pumpom s koljenastom osovinom tvrtke Kärcher, uređaj pruža učinak ispiranja i do 1600 litara na sat. Inovacije kao što su EASY!Force visokotlačni pištolj kao i patentirani EASY!Lock brzi zatvarači pomažu korisniku po pitanju radnog komfora i rukovanja. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Kotači otporni na defekte jamče maksimalnu mobilnost čak i na neprohodnom terenu.