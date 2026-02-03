Visokotlačni perač HD 20/15-4 Cage Plus
S ogromnom snagom ispiranja od 2000 l/h i radnim tlakom od 150 bara, naš negrijani visokotlačni čistač HD 20/15-4 Cage Plus uvjerava kod intenzivnih primjena s vodom.
Koncipiran za učinkovito odstranjivanje najtežih onečišćenja u poljoprivredi ili u građevinarstvu, koje je često moguće jedino uz velike količine vode: naš trofazni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 20/15-4 Cage Plus s inovativnom pumpom s koljenastom osovinom. Ona omogućuje veliki učinak ispiranja i do 2000 litara na sat uz radni tlak od 150 bara. Ovaj uređaj, koji je zbog kotača koji su otporni na defekte izrazito mobilan i vrlo robustan, osvaja posebice kod teških primjena na neprohodnom terenu. S našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima također je i pripremanje i raspremanje uređaja vrlo brzo i jednostavno: u usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje, a po rezultatima su jednako dugovječni i robusni. HD 20/15-4 Cage Plus: poseban uređaj za posebne zahtjeve.
Značajke i prednosti
Cage-okvirRobusni okvir od cijevi po cijelom opsegu. S integriranim ovjesom za kran i pretincem za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u raduZaštita od propuštanja i blagi zalet. Zaštita od previsokog i preniskog napona. Zaštita od rada s 2 faze.
Konstruirano za najteže uvjeteVelika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove. Veliki vodeni filtar štiti pumpu od oštećenja.
Dugovječno i robusno
- Iznimno velika koljenasta vratila i klipnjače s robusnim kugličnim ležajevima.
- Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 2000
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|11,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|118
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|127,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|957 x 686 x 1080
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Visokotlačna mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
- Isključivanje tlaka
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
Područja primjene
- Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji