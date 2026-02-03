Koncipiran za učinkovito odstranjivanje najtežih onečišćenja u poljoprivredi ili u građevinarstvu, koje je često moguće jedino uz velike količine vode: naš trofazni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 20/15-4 Cage Plus s inovativnom pumpom s koljenastom osovinom. Ona omogućuje veliki učinak ispiranja i do 2000 litara na sat uz radni tlak od 150 bara. Ovaj uređaj, koji je zbog kotača koji su otporni na defekte izrazito mobilan i vrlo robustan, osvaja posebice kod teških primjena na neprohodnom terenu. S našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima također je i pripremanje i raspremanje uređaja vrlo brzo i jednostavno: u usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje, a po rezultatima su jednako dugovječni i robusni. HD 20/15-4 Cage Plus: poseban uređaj za posebne zahtjeve.