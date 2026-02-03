Visokotlačni perač HD 20/15-4 Cage Plus

S ogromnom snagom ispiranja od 2000 l/h i radnim tlakom od 150 bara, naš negrijani visokotlačni čistač HD 20/15-4 Cage Plus uvjerava kod intenzivnih primjena s vodom.

Koncipiran za učinkovito odstranjivanje najtežih onečišćenja u poljoprivredi ili u građevinarstvu, koje je često moguće jedino uz velike količine vode: naš trofazni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 20/15-4 Cage Plus s inovativnom pumpom s koljenastom osovinom. Ona omogućuje veliki učinak ispiranja i do 2000 litara na sat uz radni tlak od 150 bara. Ovaj uređaj, koji je zbog kotača koji su otporni na defekte izrazito mobilan i vrlo robustan, osvaja posebice kod teških primjena na neprohodnom terenu. S našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima također je i pripremanje i raspremanje uređaja vrlo brzo i jednostavno: u usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje, a po rezultatima su jednako dugovječni i robusni. HD 20/15-4 Cage Plus: poseban uređaj za posebne zahtjeve.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 20/15-4 Cage Plus: Cage-okvir
Cage-okvir
Robusni okvir od cijevi po cijelom opsegu. S integriranim ovjesom za kran i pretincem za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Visokotlačni perač HD 20/15-4 Cage Plus: Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Zaštita od propuštanja i blagi zalet. Zaštita od previsokog i preniskog napona. Zaštita od rada s 2 faze.
Visokotlačni perač HD 20/15-4 Cage Plus: Konstruirano za najteže uvjete
Konstruirano za najteže uvjete
Velika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove. Veliki vodeni filtar štiti pumpu od oštećenja.
Dugovječno i robusno
  • Iznimno velika koljenasta vratila i klipnjače s robusnim kugličnim ležajevima.
  • Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 2000
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 11,5
Priključni kabel (m) 5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 118
Težina uklj. ambalažu (kg) 127,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 957 x 686 x 1080

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačna mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
Područja primjene
  • Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
