Visokotlačni perač HD 7/10 CXF

Negrijani, kompaktni visokotlačni čistač HD 7/10 CXF. Univerzalno primjenjiv na području prehrambene industrije, opremljen funkcijom Servo Control kao i integriranim bubnjem za crijevo.

Razvijen specijalno za područje prehrambene industrije: negrijani visokotlačni čistač HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljeni vrhunski model kompaktne klase izveden je u vertikalnoj i iznimno robusnoj konstrukciji te osvaja velikom mobilnošću, jednostavnim rukovanjem i dugotrajnošću pojedinačnih komponenti. Komforan rad omogućuje EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači s kojima je pripremanje i raspremanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. Također i Servo Control, kontinuirana regulacija količine vode i tlaka izravno na pištolju i trostruka mlaznica za brzu promjenu mlaza, dodatno značajno povećavaju komfor za korisnika. Zahvaljujući ventilu za doziranje sredstva za čišćenje, u visokotlačni mlaz u području niskog tlaka moguće je umiješati sredstvo za čišćenje. Mnogi korisni detalji, kao što su velike mogućnosti pospremanja pribora, namatanje kabela, pretinac za mlaznicu kao i integrirani bubanj za crijevo, zaokružuju ovaj uspjeli cjelokupni paket.

Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Higijenski zahtjevi
  • Integrirani bubanj za crijevo s visokotlačnim crijevom prikladnim za živežne namirnice i sivim kotačima otpornim na habanje.
  • Temperatura dotoka vode do 80 °C.
  • Sivi kotači otporni na habanje.
Praktičan sustav sredstava za čišćenje
  • Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
  • Kao opcija može se koristiti sustav visokotlačnog pjenjenja „Inno Foam Set“.
Servo kontrola
  • Čišćenje koje čuva osjetljive površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 250 - 700
Dolazna temperatura (°C) 80
Radni tlak (bar/MPa) 10 - 100 / 1 - 10
Maks. tlak (bar/MPa) 120 / 12
Priključna snaga (kW) 3
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 36,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 39
Dimenzije (d × š × v) (mm) 360 x 400 x 925

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Food
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Izvedba za živežne namirnice
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 840 mm
  • Servo kontrola

Oprema

  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
