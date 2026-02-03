Razvijen specijalno za područje prehrambene industrije: negrijani visokotlačni čistač HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljeni vrhunski model kompaktne klase izveden je u vertikalnoj i iznimno robusnoj konstrukciji te osvaja velikom mobilnošću, jednostavnim rukovanjem i dugotrajnošću pojedinačnih komponenti. Komforan rad omogućuje EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači s kojima je pripremanje i raspremanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. Također i Servo Control, kontinuirana regulacija količine vode i tlaka izravno na pištolju i trostruka mlaznica za brzu promjenu mlaza, dodatno značajno povećavaju komfor za korisnika. Zahvaljujući ventilu za doziranje sredstva za čišćenje, u visokotlačni mlaz u području niskog tlaka moguće je umiješati sredstvo za čišćenje. Mnogi korisni detalji, kao što su velike mogućnosti pospremanja pribora, namatanje kabela, pretinac za mlaznicu kao i integrirani bubanj za crijevo, zaokružuju ovaj uspjeli cjelokupni paket.