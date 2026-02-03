Visokotlačni perač HD 7/10 CXF
Negrijani, kompaktni visokotlačni čistač HD 7/10 CXF. Univerzalno primjenjiv na području prehrambene industrije, opremljen funkcijom Servo Control kao i integriranim bubnjem za crijevo.
Razvijen specijalno za područje prehrambene industrije: negrijani visokotlačni čistač HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljeni vrhunski model kompaktne klase izveden je u vertikalnoj i iznimno robusnoj konstrukciji te osvaja velikom mobilnošću, jednostavnim rukovanjem i dugotrajnošću pojedinačnih komponenti. Komforan rad omogućuje EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači s kojima je pripremanje i raspremanje uređaja pet puta brže u usporedbi s običnim vijčanim spojevima. Također i Servo Control, kontinuirana regulacija količine vode i tlaka izravno na pištolju i trostruka mlaznica za brzu promjenu mlaza, dodatno značajno povećavaju komfor za korisnika. Zahvaljujući ventilu za doziranje sredstva za čišćenje, u visokotlačni mlaz u području niskog tlaka moguće je umiješati sredstvo za čišćenje. Mnogi korisni detalji, kao što su velike mogućnosti pospremanja pribora, namatanje kabela, pretinac za mlaznicu kao i integrirani bubanj za crijevo, zaokružuju ovaj uspjeli cjelokupni paket.
Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Higijenski zahtjevi
- Integrirani bubanj za crijevo s visokotlačnim crijevom prikladnim za živežne namirnice i sivim kotačima otpornim na habanje.
- Temperatura dotoka vode do 80 °C.
- Sivi kotači otporni na habanje.
Praktičan sustav sredstava za čišćenje
- Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
- Kao opcija može se koristiti sustav visokotlačnog pjenjenja „Inno Foam Set“.
Servo kontrola
- Čišćenje koje čuva osjetljive površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|250 - 700
|Dolazna temperatura (°C)
|80
|Radni tlak (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maks. tlak (bar/MPa)
|120 / 12
|Priključna snaga (kW)
|3
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|36,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|39
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|360 x 400 x 925
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Food
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Izvedba za živežne namirnice
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 840 mm
- Servo kontrola
Oprema
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
- Isključivanje tlaka
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode