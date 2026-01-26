Visokotlačni perač HD 6/14 -4 Cage Mobil
HD 6/16-4 M kavez: 4-polni, spori motor na izmjeničnu struju, zajedno s cijevnim čeličnim okvirom obloženim prahom, glavne su značajke energetski učinkovitog visokotlačnog čistača.
S radnim tlakom od 140 bara i protokom do 600 litara na sat, naš mobilni HD 6/16-4 M Cage spada u srednju klasu negrijanih visokotlačnih čistača. Optimalno zaštićen od vanjskih utjecaja robusnim cijevnim čeličnim okvirom premazanim prahom, stroj impresionira svuda u teškim radnim uvjetima. Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra također igra važnu ulogu, omogućujući povećanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti čišćenja do 20%. Pogonjen 4-polnim, sporo radećim AC motorom s kontrolom tlačne sklopke, HD 6/16-4 M kavez iznimno jednostavan za servisiranje savršeno je prikladan za horizontalnu i okomitu upotrebu. Visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od konvencionalnih vijčanih spojeva , bez kompromisa u pogledu robusnosti ili dugovječnosti, osiguravaju udoban rad. Značajka automatskog rasterećenja tlaka osigurava dugi vijek trajanja visokotlačnih komponenti.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoRobusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo. Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 600
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|41,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|46
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|420 x 460 x 970
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine