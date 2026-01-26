S radnim tlakom od 140 bara i protokom do 600 litara na sat, naš mobilni HD 6/16-4 M Cage spada u srednju klasu negrijanih visokotlačnih čistača. Optimalno zaštićen od vanjskih utjecaja robusnim cijevnim čeličnim okvirom premazanim prahom, stroj impresionira svuda u teškim radnim uvjetima. Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra također igra važnu ulogu, omogućujući povećanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti čišćenja do 20%. Pogonjen 4-polnim, sporo radećim AC motorom s kontrolom tlačne sklopke, HD 6/16-4 M kavez iznimno jednostavan za servisiranje savršeno je prikladan za horizontalnu i okomitu upotrebu. Visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od konvencionalnih vijčanih spojeva , bez kompromisa u pogledu robusnosti ili dugovječnosti, osiguravaju udoban rad. Značajka automatskog rasterećenja tlaka osigurava dugi vijek trajanja visokotlačnih komponenti.