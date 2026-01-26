Visokotlačni perač HD 6/15 M

Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 M s izmjeničnim napajanjem s 3-klipnom aksijalnom pumpom. Kompaktan, pouzdan stroj s visokim performansama čišćenja i energetskom učinkovitošću za svakodnevnu upotrebu.

Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 M dolazi s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Na primjer, značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza da smanji zadržavajuću silu na nulu, a brze spojnice EASY!Lock omogućuju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva, bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti. Stroj je prikladan za vertikalni ili vodoravni rad i tako nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne mogućnosti za spremanje i skladištenje dodataka kako bi bili sigurni za transport i vrlo uslužni dizajn stroja zaokružuju sofisticirani koncept HD 6/15 M.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 6/15 M: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 6/15 M: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju. Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Visokotlačni perač HD 6/15 M: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 560
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Priključna snaga (kW) 3,1
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 28,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 32
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 700

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 6/15 M
Visokotlačni perač HD 6/15 M
Visokotlačni perač HD 6/15 M
Visokotlačni perač HD 6/15 M
Visokotlačni perač HD 6/15 M
Videos
Područja primjene
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH