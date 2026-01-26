Visokotlačni perač HD 6/15 M
Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 M s izmjeničnim napajanjem s 3-klipnom aksijalnom pumpom. Kompaktan, pouzdan stroj s visokim performansama čišćenja i energetskom učinkovitošću za svakodnevnu upotrebu.
Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 M dolazi s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Na primjer, značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza da smanji zadržavajuću silu na nulu, a brze spojnice EASY!Lock omogućuju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva, bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti. Stroj je prikladan za vertikalni ili vodoravni rad i tako nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne mogućnosti za spremanje i skladištenje dodataka kako bi bili sigurni za transport i vrlo uslužni dizajn stroja zaokružuju sofisticirani koncept HD 6/15 M.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan radKonstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju. Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnostRučka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|560
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|28,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|32
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 700
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine