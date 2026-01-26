Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 M dolazi s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Na primjer, značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza da smanji zadržavajuću silu na nulu, a brze spojnice EASY!Lock omogućuju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva, bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti. Stroj je prikladan za vertikalni ili vodoravni rad i tako nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne mogućnosti za spremanje i skladištenje dodataka kako bi bili sigurni za transport i vrlo uslužni dizajn stroja zaokružuju sofisticirani koncept HD 6/15 M.