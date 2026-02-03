Naš mobilni i negrijani visokotlačni čistač HD 7/14-4 M posjeduje brojne inovativne značajke opreme kao standard za siguran i udoban rad. Automatsko rasterećenje tlaka, na primjer, štiti visokotlačne komponente od oštećenja u stanju pripravnosti, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se smanjila sila držanja na nulu, a brzi zatvarači EASY!Lock omogućuju do 5 puta brže rukovanje u usporedbi s konvencionalnim vijčanim spojevima bez ikakvih negativnih utjecaja na robusnost i izdržljivost. Uređaj je prikladan za uspravan i stacionarni rad, te tako nudi veliku fleksibilnost u korištenju. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20 posto. Brojne mogućnosti pohrane pribora, također tijekom transporta, kao i vrlo jednostavan za servis raspored uređaja, nadopunjuju pametan koncept HD 7/14-4 M.