Visokotlačni perač HD 6/16-4 M Plus *EU
Mobilni visokotlačni čistač HD 7/14-4 M s AC motorom i aksijalnom pumpom s 3 klipa. Kompaktan, pouzdan uređaj s visokim učinkom čišćenja i energetskom učinkovitošću za svakodnevnu upotrebu.
Naš mobilni i negrijani visokotlačni čistač HD 7/14-4 M posjeduje brojne inovativne značajke opreme kao standard za siguran i udoban rad. Automatsko rasterećenje tlaka, na primjer, štiti visokotlačne komponente od oštećenja u stanju pripravnosti, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se smanjila sila držanja na nulu, a brzi zatvarači EASY!Lock omogućuju do 5 puta brže rukovanje u usporedbi s konvencionalnim vijčanim spojevima bez ikakvih negativnih utjecaja na robusnost i izdržljivost. Uređaj je prikladan za uspravan i stacionarni rad, te tako nudi veliku fleksibilnost u korištenju. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20 posto. Brojne mogućnosti pohrane pribora, također tijekom transporta, kao i vrlo jednostavan za servis raspored uređaja, nadopunjuju pametan koncept HD 7/14-4 M.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna oprema
- Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
- Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
- Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnost
- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600
|Dolazna temperatura (°C)
|do 60
|Radni tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. tlak ( )
|240 / 24
|Priključna snaga (kW)
|3,3
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|37
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|40,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 700
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine