Visokotlačni perač HD 6/16-4 M Plus *EU

Mobilni visokotlačni čistač HD 7/14-4 M s AC motorom i aksijalnom pumpom s 3 klipa. Kompaktan, pouzdan uređaj s visokim učinkom čišćenja i energetskom učinkovitošću za svakodnevnu upotrebu.

Naš mobilni i negrijani visokotlačni čistač HD 7/14-4 M posjeduje brojne inovativne značajke opreme kao standard za siguran i udoban rad. Automatsko rasterećenje tlaka, na primjer, štiti visokotlačne komponente od oštećenja u stanju pripravnosti, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se smanjila sila držanja na nulu, a brzi zatvarači EASY!Lock omogućuju do 5 puta brže rukovanje u usporedbi s konvencionalnim vijčanim spojevima bez ikakvih negativnih utjecaja na robusnost i izdržljivost. Uređaj je prikladan za uspravan i stacionarni rad, te tako nudi veliku fleksibilnost u korištenju. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20 posto. Brojne mogućnosti pohrane pribora, također tijekom transporta, kao i vrlo jednostavan za servis raspored uređaja, nadopunjuju pametan koncept HD 7/14-4 M.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600
Dolazna temperatura (°C) do 60
Radni tlak (bar/MPa) 160 / 16
Maks. tlak ( ) 240 / 24
Priključna snaga (kW) 3,3
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 37
Težina uklj. ambalažu (kg) 40,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 700

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
Pribor
Sredstva za čišćenje
