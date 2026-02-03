Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic

Robusni, svestrani visokotlačni čistač s čeličnim okvirom, 4-polnim motorom niske brzine, pumpom s radilicom i mesinganom glavom cilindra za duge zastoje i male troškove održavanja.

Jednostavan za korištenje visokotlačni čistač HD 7/11-4 M Classic iz Kärcherove serije Classic donosi impresivan robustan dizajn konstrukcije, visokokvalitetne, izdržljive komponente i veliku svestranost. Stroj srednje klase prikladan je za širok raspon zadataka čišćenja, kao što su čišćenje vozila, proizvodnih pogona, poljoprivrednih strojeva i opreme kao i čišćenje fasada i komunalnog sektora. Izdržljiva pumpa s radilicom s mesinganom glavom cilindra i usisnom funkcijom omogućuje rad s temperaturom vode do 60 °C, a također nudi mogućnosti podešavanja količine vode i radnog tlaka. Smanjena brzina 4-polnog motora niske brzine također osigurava manje trošenje i habanje crpke, koja je također zaštićena integriranim filterom za vodu. Sve važne komponente lako su dostupne u samo nekoliko koraka zahvaljujući jednostavnom održavanju. Pametan koncept HD 7/11-4 M Classic zaokružen je pažljivo dizajniranim spremištem za pribor s EASY!Lock priključcima za brzu i intuitivnu zamjenu pribora.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic: 4-polski niskoturni elektromotor.
4-polski niskoturni elektromotor.
Smanjena brzina motora za manju potrošnju pumpe. Dugi životni vijek motora. Vrlo niski vibracije motora.
Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic: Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.
Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.
Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic: Jednostavno održavanje
Jednostavno održavanje
Svi važni dijelovi su dostupni u nekoliko jednostavnih koraka. Nivo punjenja i kvaliteta ulja lako su vidljivi zahvaljujući inspekcijskom staklu. Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Praktičan prostor za pohranu mlaznica i malih dijelova.
  • Omogućuje sigurno pohranjivanje visokotlačnog crijeva.
  • S integriranim kuka za pristupnu opremu za napajanje.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
  • Robustan i izdržljiv pribor.
  • Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora.
  • Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 216 / 244
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450 - 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 50 - 110
Maks. tlak (bar) 150
Priključna snaga (kW) 2,9
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 050
Dovod vode 1″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 51,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 64,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 740 x 528 x 952

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic
Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic
Visokotlačni perač HD 7/11--4 Classic
Videos
Područja primjene
  • Visokotlačno čišćenje vozila.
  • Moguće korištenje za čišćenje fasada.
  • Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
  • Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
  • Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH