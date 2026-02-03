Jednostavan za korištenje visokotlačni čistač HD 7/11-4 M Classic iz Kärcherove serije Classic donosi impresivan robustan dizajn konstrukcije, visokokvalitetne, izdržljive komponente i veliku svestranost. Stroj srednje klase prikladan je za širok raspon zadataka čišćenja, kao što su čišćenje vozila, proizvodnih pogona, poljoprivrednih strojeva i opreme kao i čišćenje fasada i komunalnog sektora. Izdržljiva pumpa s radilicom s mesinganom glavom cilindra i usisnom funkcijom omogućuje rad s temperaturom vode do 60 °C, a također nudi mogućnosti podešavanja količine vode i radnog tlaka. Smanjena brzina 4-polnog motora niske brzine također osigurava manje trošenje i habanje crpke, koja je također zaštićena integriranim filterom za vodu. Sve važne komponente lako su dostupne u samo nekoliko koraka zahvaljujući jednostavnom održavanju. Pametan koncept HD 7/11-4 M Classic zaokružen je pažljivo dizajniranim spremištem za pribor s EASY!Lock priključcima za brzu i intuitivnu zamjenu pribora.