Visokotlačni perač HD 7/14-4 M
Mobilni visokotlačni čistač HD 7/14-4 M na izmjeničnu struju s pumpom s 3 klipa. Kompaktan, pouzdan stroj s visokim učinkom čišćenja i energetskom učinkovitošću za svakodnevnu upotrebu.
Naš mobilni visokotlačni čistač HD 7/14-4 M bez grijanja standardno dolazi s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja, na primjer, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila zadržavanja smanjila na nulu, i EASY!Lock brze spojnice omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od konvencionalnih vijčanih spojeva, bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnost. Stroj je prikladan za okomiti ili vodoravni rad i stoga nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i cilindričnom glavom od mesinga povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne opcije za odlaganje i skladištenje dodataka tako da budu sigurni za transport i dizajn stroja vrlo jednostavan za servisiranje zaokružuju sofisticirani koncept HD 7/14-4 M.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan radKonstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju. Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnostRučka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|140 / 14
|Maks. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Priključna snaga (kW)
|3,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|37
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|40,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 700
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine