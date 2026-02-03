Naš mobilni visokotlačni čistač HD 7/14-4 M bez grijanja standardno dolazi s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja, na primjer, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila zadržavanja smanjila na nulu, i EASY!Lock brze spojnice omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od konvencionalnih vijčanih spojeva, bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnost. Stroj je prikladan za okomiti ili vodoravni rad i stoga nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i cilindričnom glavom od mesinga povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne opcije za odlaganje i skladištenje dodataka tako da budu sigurni za transport i dizajn stroja vrlo jednostavan za servisiranje zaokružuju sofisticirani koncept HD 7/14-4 M.