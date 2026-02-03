Pouzdan i snažan, kompaktan i mobilan: naš visokotlačni čistač HD 7/17 M bez grijanja s trofaznim motorom kombinira dug radni vijek, vrlo jednostavno servisiranje, maksimalnu fleksibilnost i udoban rad u jednom visoko učinkovitom stroju koji je dizajniran za okomite i horizontalni rad. EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od uobičajenih vijčanih spojeva , bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnosti, osigurajte da možete raditi bez umora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Zahvaljujući novoj tehnologiji crpke, energetska učinkovitost i učinak čišćenja povećani su za oko 20%. Učinkovita značajka automatskog rasterećenja tlaka integrirana je kako bi se spriječilo oštećenje visokotlačnih komponenti čak iu stanju mirovanja. Pametne opcije za pohranjivanje raznih dodataka također su dostupne kao standard – od kuke za vješanje cijevi za prskanje za odlaganje tijekom kratkih pauza u radu i pretinca za mlaznicu za rotirajuću mlaznicu, do držača za opcijsku čašicu za pjenu.