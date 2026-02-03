Visokotlačni perač HD 7/17 M
Mobilni visokotlačni čistač HD 7/17 M ima robusnu 3-klipnu aksijalnu pumpu s klipovima od kaljenog nehrđajućeg čelika, automatskim rasterećenjem tlaka i pouzdanim trofaznim motorom.
Pouzdan i snažan, kompaktan i mobilan: naš visokotlačni čistač HD 7/17 M bez grijanja s trofaznim motorom kombinira dug radni vijek, vrlo jednostavno servisiranje, maksimalnu fleksibilnost i udoban rad u jednom visoko učinkovitom stroju koji je dizajniran za okomite i horizontalni rad. EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od uobičajenih vijčanih spojeva , bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnosti, osigurajte da možete raditi bez umora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Zahvaljujući novoj tehnologiji crpke, energetska učinkovitost i učinak čišćenja povećani su za oko 20%. Učinkovita značajka automatskog rasterećenja tlaka integrirana je kako bi se spriječilo oštećenje visokotlačnih komponenti čak iu stanju mirovanja. Pametne opcije za pohranjivanje raznih dodataka također su dostupne kao standard – od kuke za vješanje cijevi za prskanje za odlaganje tijekom kratkih pauza u radu i pretinca za mlaznicu za rotirajuću mlaznicu, do držača za opcijsku čašicu za pjenu.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna oprema
- Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
- Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem.
- Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnost
- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Priključna snaga (kW)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|31,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|35,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 700
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.