Visokotlačni perač HD 7/17 M

Mobilni visokotlačni čistač HD 7/17 M ima robusnu 3-klipnu aksijalnu pumpu s klipovima od kaljenog nehrđajućeg čelika, automatskim rasterećenjem tlaka i pouzdanim trofaznim motorom.

Pouzdan i snažan, kompaktan i mobilan: naš visokotlačni čistač HD 7/17 M bez grijanja s trofaznim motorom kombinira dug radni vijek, vrlo jednostavno servisiranje, maksimalnu fleksibilnost i udoban rad u jednom visoko učinkovitom stroju koji je dizajniran za okomite i horizontalni rad. EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od uobičajenih vijčanih spojeva , bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnosti, osigurajte da možete raditi bez umora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Zahvaljujući novoj tehnologiji crpke, energetska učinkovitost i učinak čišćenja povećani su za oko 20%. Učinkovita značajka automatskog rasterećenja tlaka integrirana je kako bi se spriječilo oštećenje visokotlačnih komponenti čak iu stanju mirovanja. Pametne opcije za pohranjivanje raznih dodataka također su dostupne kao standard – od kuke za vješanje cijevi za prskanje za odlaganje tijekom kratkih pauza u radu i pretinca za mlaznicu za rotirajuću mlaznicu, do držača za opcijsku čašicu za pjenu.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Priključna snaga (kW) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 31,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 35,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 700

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
