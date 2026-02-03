Visokotlačni perač HD 7/18--4 Classic
Robusni, svestrani visokotlačni čistač s čeličnim okvirom, 4-polnim motorom niske brzine, pumpom s radilicom i mesinganom glavom cilindra za duge zastoje i male troškove održavanja.
Jednostavan za korištenje visokotlačni čistač HD 7/18-4 M Classic iz Kärcherove serije Classic pruža impresivan robustan dizajn konstrukcije, visokokvalitetne, izdržljive komponente i veliku svestranost. Stroj srednje klase prikladan je za širok raspon zadataka čišćenja, kao što su čišćenje vozila, proizvodnih pogona, poljoprivrednih strojeva i opreme kao i čišćenje fasada i komunalnog sektora. Izdržljiva pumpa s radilicom s mesinganom glavom cilindra i usisnom funkcijom omogućuje rad s temperaturom vode do 60 °C, a također nudi mogućnosti podešavanja količine vode i radnog tlaka. Smanjena brzina 4-polnog motora niske brzine također osigurava manje trošenje i habanje crpke, koja je također zaštićena integriranim filterom za vodu. Sve važne komponente lako su dostupne u samo nekoliko koraka zahvaljujući jednostavnom održavanju. Pametan koncept HD 7/18-4 M Classic zaokružen je pažljivo projektiranim spremištem za pribor s EASY!Lock priključcima za brzu i intuitivnu zamjenu pribora.
Značajke i prednosti
4-polski niskoturni elektromotor.Smanjena brzina motora za manju potrošnju pumpe. Dugi životni vijek motora. Vrlo niski vibracije motora.
Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Jednostavno održavanjeSvi važni dijelovi su dostupni u nekoliko jednostavnih koraka. Nivo punjenja i kvaliteta ulja lako su vidljivi zahvaljujući inspekcijskom staklu. Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
Promišljeno pospremanje pribora
- Praktičan prostor za pohranu mlaznica i malih dijelova.
- Omogućuje sigurno pohranjivanje visokotlačnog crijeva.
- S integriranim kuka za pristupnu opremu za napajanje.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
- Robustan i izdržljiv pribor.
- Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora.
- Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|70 - 180
|Maks. tlak (bar)
|220
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|038
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|49,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|62,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|740 x 528 x 952
Opseg isporuke
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Visokotlačno čišćenje vozila.
- Moguće korištenje za čišćenje fasada.
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta