Visokotlačni perač HD 8/18-4 M Cage
Vrlo robusni visokotlačni čistače bez grijanja HD 8/18-4 M Cage s okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom, za primjenu u teškim industrijskim uvjetima i maksimalnu zaštitu jedinice crpke.
Mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 M Cage u posebno robusnoj Cage izvedbi s okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom za zaštitu kod teških, mobilnih primjena i čestog transporta. Uređaj je praktičan za servisiranje, konstruiran za rad u stojećem i ležećem položaju, čime korisniku pruža maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez umaranja te brzu pripremu za rad i raspremanje jamče EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, te EASY!Lock brzi zatvarači, koji omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti dugovječnosti. Količina vode i radni tlak dodatno se mogu regulirati izravno na pištolju uz pomoć funkcije Servo Control. Aksijalna crpka s 3 klipa i cilindarskom glavom od mesinga, pogonjena 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem putem tlačnog prekidača, smanjuje potrošnju energije za oko 20 posto. Za zaštitu visokotlačnih komponenti u serijskoj su izvedbi integrirani automatsko rasterećenje tlaka i veliki fini filtar za vodu.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoRobusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo. Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|44,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|48,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|420 x 460 x 970
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.