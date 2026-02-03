Mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 M Cage u posebno robusnoj Cage izvedbi s okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom za zaštitu kod teških, mobilnih primjena i čestog transporta. Uređaj je praktičan za servisiranje, konstruiran za rad u stojećem i ležećem položaju, čime korisniku pruža maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez umaranja te brzu pripremu za rad i raspremanje jamče EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, te EASY!Lock brzi zatvarači, koji omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti dugovječnosti. Količina vode i radni tlak dodatno se mogu regulirati izravno na pištolju uz pomoć funkcije Servo Control. Aksijalna crpka s 3 klipa i cilindarskom glavom od mesinga, pogonjena 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem putem tlačnog prekidača, smanjuje potrošnju energije za oko 20 posto. Za zaštitu visokotlačnih komponenti u serijskoj su izvedbi integrirani automatsko rasterećenje tlaka i veliki fini filtar za vodu.