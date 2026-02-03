Visokotlačni perač HD 8/18-4 M Cage

Vrlo robusni visokotlačni čistače bez grijanja HD 8/18-4 M Cage s okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom, za primjenu u teškim industrijskim uvjetima i maksimalnu zaštitu jedinice crpke.

Mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 M Cage u posebno robusnoj Cage izvedbi s okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom za zaštitu kod teških, mobilnih primjena i čestog transporta. Uređaj je praktičan za servisiranje, konstruiran za rad u stojećem i ležećem položaju, čime korisniku pruža maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez umaranja te brzu pripremu za rad i raspremanje jamče EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, te EASY!Lock brzi zatvarači, koji omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti dugovječnosti. Količina vode i radni tlak dodatno se mogu regulirati izravno na pištolju uz pomoć funkcije Servo Control. Aksijalna crpka s 3 klipa i cilindarskom glavom od mesinga, pogonjena 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem putem tlačnog prekidača, smanjuje potrošnju energije za oko 20 posto. Za zaštitu visokotlačnih komponenti u serijskoj su izvedbi integrirani automatsko rasterećenje tlaka i veliki fini filtar za vodu.

Značajke i prednosti
Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo. Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranja
Uzorita jednostavnost servisiranja
Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 760
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 44,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 48,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 420 x 460 x 970

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
