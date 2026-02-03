Naša učinkovita motorna/crpna jedinica HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom crpkom s tri klipa i cilindarskom glavom od mesinga, kao i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem impresionira povećanom energetskom učinkovitošću i većim učinkom čišćenja za 20 posto. Pri tome je ovaj stacionarni uređaj srednje klase konstruiran za rad i u okomitom i u vodoravnom položaju. Prihvatnik za pričvršćenje u tri točke na stražnjoj strani uređaja omogućuje vertikalnu montažu na zid, kao i horizontalnu ugradnju. Jednostavan pristup visokotlačnoj crpki zaštićenoj velikim vodenim filtrom, kao i elektroničkim komponentama dokazuje da je izvedba uređaja vrlo praktična za održavanje. Uz pomoć funkcije Servo-Control moguće je regulirati količinu vode i radni tlak kroz odabir odgovarajuće mlaznice. Sve visokotlačne komponente su putem pouzdanog automatskog tlačnog rasterećenja zaštićene od opterećenja u stand-by načinu rada.