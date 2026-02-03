Visokotlačni perač HD 8/18-4 M St
Crpna jedinica srednje klase HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom crpkom s cilindarskom glavom od mesinga i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Mogućnost uporabe horizontalno i vertik.
Naša učinkovita motorna/crpna jedinica HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom crpkom s tri klipa i cilindarskom glavom od mesinga, kao i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem impresionira povećanom energetskom učinkovitošću i većim učinkom čišćenja za 20 posto. Pri tome je ovaj stacionarni uređaj srednje klase konstruiran za rad i u okomitom i u vodoravnom položaju. Prihvatnik za pričvršćenje u tri točke na stražnjoj strani uređaja omogućuje vertikalnu montažu na zid, kao i horizontalnu ugradnju. Jednostavan pristup visokotlačnoj crpki zaštićenoj velikim vodenim filtrom, kao i elektroničkim komponentama dokazuje da je izvedba uređaja vrlo praktična za održavanje. Uz pomoć funkcije Servo-Control moguće je regulirati količinu vode i radni tlak kroz odabir odgovarajuće mlaznice. Sve visokotlačne komponente su putem pouzdanog automatskog tlačnog rasterećenja zaštićene od opterećenja u stand-by načinu rada.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan radKonstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Pripremljeno za stacionarni radJednostavan i robustan prihvat u tri točke za pričvršćenje na zid sa stražnje strane uređaja. Kompaktna izvedba koja zauzima vrlo malo mjesta Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|31,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|34
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 300 x 565
Opseg isporuke
- Servo kontrola
Oprema
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.