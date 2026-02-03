Visokotlačni perač HD 8/18-4 M St

Crpna jedinica srednje klase HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom crpkom s cilindarskom glavom od mesinga i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Mogućnost uporabe horizontalno i vertik.

Naša učinkovita motorna/crpna jedinica HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom crpkom s tri klipa i cilindarskom glavom od mesinga, kao i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem impresionira povećanom energetskom učinkovitošću i većim učinkom čišćenja za 20 posto. Pri tome je ovaj stacionarni uređaj srednje klase konstruiran za rad i u okomitom i u vodoravnom položaju. Prihvatnik za pričvršćenje u tri točke na stražnjoj strani uređaja omogućuje vertikalnu montažu na zid, kao i horizontalnu ugradnju. Jednostavan pristup visokotlačnoj crpki zaštićenoj velikim vodenim filtrom, kao i elektroničkim komponentama dokazuje da je izvedba uređaja vrlo praktična za održavanje. Uz pomoć funkcije Servo-Control moguće je regulirati količinu vode i radni tlak kroz odabir odgovarajuće mlaznice. Sve visokotlačne komponente su putem pouzdanog automatskog tlačnog rasterećenja zaštićene od opterećenja u stand-by načinu rada.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 8/18-4 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 8/18-4 M St: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Visokotlačni perač HD 8/18-4 M St: Pripremljeno za stacionarni rad
Pripremljeno za stacionarni rad
Jednostavan i robustan prihvat u tri točke za pričvršćenje na zid sa stražnje strane uređaja. Kompaktna izvedba koja zauzima vrlo malo mjesta Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 760
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 31,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 34
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 300 x 565

Opseg isporuke

  • Servo kontrola

Oprema

  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
