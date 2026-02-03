Visokotlačni perač HD 9/20--4 Classic
Robusni, svestrani visokotlačni čistač s čeličnim okvirom, 4-polnim motorom niske brzine, pumpom s radilicom i mesinganom glavom cilindra za duge zastoje i male troškove održavanja.
The easy-to-use HD 9/20-4 M Classic high-pressure cleaner from Kärcher's Classic range delivers an impressive robust construction design, high-quality, durable components and great versatility. The middle-class machine is suitable for a wide range of cleaning tasks, such as cleaning vehicles, production facilities, agricultural machines and equipment as well as façade cleaning and in the municipal sector. The durable crankshaft pump with brass cylinder head and suction function enables work with water temperatures of up to 60 °C and also offers adjustment options for water volume and working pressure. The reduced speed of the 4-pole low-speed motor also ensures less wear and tear on the pump, which is also protected by an integrated water filter. All important components are easily accessible in just a few steps thanks to the simple maintenance. The clever concept of the HD 9/20-4 M Classic is rounded off by thoughtfully engineered accessory storage with EASY!Lock connections for quick and intuitive accessory replacement.
Značajke i prednosti
4-polski niskoturni elektromotor.Smanjena brzina motora za manju potrošnju pumpe. Dugi životni vijek motora. Vrlo niski vibracije motora.
Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Jednostavno održavanjeSvi važni dijelovi su dostupni u nekoliko jednostavnih koraka. Nivo punjenja i kvaliteta ulja lako su vidljivi zahvaljujući inspekcijskom staklu. Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
Promišljeno pospremanje pribora
- Praktičan prostor za pohranu mlaznica i malih dijelova.
- Omogućuje sigurno pohranjivanje visokotlačnog crijeva.
- S integriranim kuka za pristupnu opremu za napajanje.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
- Robustan i izdržljiv pribor.
- Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora.
- Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 900
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|70 - 200
|Maks. tlak (bar)
|240
|Priključna snaga (kW)
|6,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|047
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|57
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|70
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|740 x 528 x 952
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Visokotlačno čišćenje vozila.
- Moguće korištenje za čišćenje fasada.
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta