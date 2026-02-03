Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.

Jednostavno održavanje

Svi važni dijelovi su dostupni u nekoliko jednostavnih koraka. Nivo punjenja i kvaliteta ulja lako su vidljivi zahvaljujući inspekcijskom staklu. Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.