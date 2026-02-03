HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1
HDS 13/35, autonomni uređaj na kolicima, postiže tlak od 350 bar. Savršeno rješenje za visokotlačno čišćenje vrućom vodom u komunalnom području, na gradilištu i u industriji.
Mobilnost je adut kod uređaja HDS 13/35. Visokotlačni čistač s vrućom vodom na kolicima proizvodi tlak od 350 bara, potpuno je neovisan od izvora struje pa je stoga potpuno fleksibilno primjenjiv – na primjer na gradilištima, na području industrije kao i gradskih komunalija. Visoka pouzdanost i učinkovitost, kao i jednostavan servis i rukovanje čine ovaj slobodno konfigurirajući uređaj višestranim profesionalcem u čišćenju.
Značajke i prednosti
Maksimalna učinkovitostDokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika. Rekuperacija topline korištenjem otpadne topline motora. Ekološki neškodljiv rad i mali pogonski troškovi zahvaljujući Kärcher eco!efficiency modusu.
Jednostavno rukovanjeKomforno rukovanje putem središnje biračke sklopke. 2 opcionalna bubnja za crijevo u području za rukovanje omogućuju brzu pripremu za rad i raspremanje. Velike i sigurne mogućnosti odlaganja zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.
Autonomno korištenjeVeliki spremnik za vodu zapremine 500 l za čišćenja do 30 minuta uz punu snagu vode. Spremnik za diesel gorivo zapremine 100 l – idealan za duge primjene. Snažni Yanmar dizelski motori omogućuju autonoman rad bez eksternog izvora električne energije.
Visoka fleksibilnost
- Zahvaljujući mogućnosti konfiguriranja, svaki Trailer moguće je sastaviti prema željama kupca.
- Skid i Cab varijante omogućuju varijabilno korištenje, mobilno ili stacionarno.
Jednostavno servisiranje
- Veliki poklopac serviseru olakšava pristup tehnici.
- Promišljeni servisni softver za brzo dijagnosticiranje greške u slučaju servisiranja.
- Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
Pouzdanost
- U vozilu: sustav omekšavanja vode za zaštitu grijača od oštećenja zbog kamenca.
- Brojne sigurnosne funkcije štite HDS Trailer od oštećenja u slučaju pogreške.
- Ugrađeni modus za zaštitu od smrzavanja za zaštitu svih komponenti u slučaju niskih vanjskih temperatura.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Diesel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW/ks)
|19 / 26
|Protok (l/h)
|650 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|9,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Industrija
- Visokotlačno crijevo: 30 m
- Koplje za prskanje: 700 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Mijenjanje tlaka putem regulacije broja okretaja
Područja primjene
- Komunalna primjena (čišćenje javnih mjesta, prometnica, odstranjivanje grafita i žvakaćih guma)
- Graditeljstvo (čišćenje građevinskih strojeva, skela, oplata, opreme)
- Industrijsko čišćenje (odstranjivanje lakova, zaštitnih slojeva, čišćenje strojeva, dijelova i opreme)
Configurable components
Kolut za niskotlačno crijevo ima kapacitet crijeva do 30 metara, uključujući niskotlačno crijevo od 30 metara. Ostale prednosti: udobna ručica, velika fleksibilnost pri punjenju prikolice i mogućnost jednostavne i povoljne zaštite crijeva od mraza.
Sa znatno proširenim radijusom rada za maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju pod visokim tlakom: prikladan za korištenje, Kolut za visokotlačno crijevo za prikolicu HDS može smjestiti do 50 metara visokotlačnog crijeva, što omogućuje obavljanje velikih zadataka čišćenja na udaljenosti od prikolice i zaštitu crijeva tijekom skladištenja i transporta.
Osnovni stroj u kliznoj verziji ima okvir, bez zaštitnog poklopca i spremnika za vodu. Stroj iznimno štedi prostor, uključujući spremnik za vodu od 20 litara.
Izvedba s kabinom uključuje spremnik za vodu i veliki spremnik za gorivo i može se koristiti u fiksnom položaju ili kao sklop na vozilu, poput pick-upa, platforme ili kombija. Poklopci pouzdano štite tehničke komponente i upravljačku ploču od vanjskih utjecaja. Osnovni stroj s poklopcem i spremnikom za vodu je bez vučne rude.
Izvedba s prikolicom nije samo mobilna i kompaktna, već impresionira visokim stupnjem fleksibilnosti i potpuno je samodostatna zahvaljujući vodi i gorivu u vozilu. Osnovni stroj opremljen je poklopcem, spremnikom za vodu, šasijom i rudom.
Amortizeri za izvedbu s prikolicom povećavaju stabilnost vožnje i preduvjet su za odobrenje prikolice pri većim brzinama vožnje.
Veća sigurnost na radu: ventil za smanjenje tlaka smanjuje tlak između pumpe i ventila kada je pištolj zatvoren. To povećava sigurnost na radu jer se izbjegavaju odskoci, a također omogućuje ergonomsku upotrebu kroz sporo povećanje pritiska. Visokotlačne komponente su također zaštićene.