HDS 13/35, autonomni uređaj na kolicima, postiže tlak od 350 bar. Savršeno rješenje za visokotlačno čišćenje vrućom vodom u komunalnom području, na gradilištu i u industriji.

Mobilnost je adut kod uređaja HDS 13/35. Visokotlačni čistač s vrućom vodom na kolicima proizvodi tlak od 350 bara, potpuno je neovisan od izvora struje pa je stoga potpuno fleksibilno primjenjiv – na primjer na gradilištima, na području industrije kao i gradskih komunalija. Visoka pouzdanost i učinkovitost, kao i jednostavan servis i rukovanje čine ovaj slobodno konfigurirajući uređaj višestranim profesionalcem u čišćenju.

Značajke i prednosti
Maksimalna učinkovitost
Maksimalna učinkovitost
Dokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika. Rekuperacija topline korištenjem otpadne topline motora. Ekološki neškodljiv rad i mali pogonski troškovi zahvaljujući Kärcher eco!efficiency modusu.
Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Komforno rukovanje putem središnje biračke sklopke. 2 opcionalna bubnja za crijevo u području za rukovanje omogućuju brzu pripremu za rad i raspremanje. Velike i sigurne mogućnosti odlaganja zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.
Autonomno korištenje
Autonomno korištenje
Veliki spremnik za vodu zapremine 500 l za čišćenja do 30 minuta uz punu snagu vode. Spremnik za diesel gorivo zapremine 100 l – idealan za duge primjene. Snažni Yanmar dizelski motori omogućuju autonoman rad bez eksternog izvora električne energije.
Visoka fleksibilnost
  • Zahvaljujući mogućnosti konfiguriranja, svaki Trailer moguće je sastaviti prema željama kupca.
  • Skid i Cab varijante omogućuju varijabilno korištenje, mobilno ili stacionarno.
Jednostavno servisiranje
  • Veliki poklopac serviseru olakšava pristup tehnici.
  • Promišljeni servisni softver za brzo dijagnosticiranje greške u slučaju servisiranja.
  • Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
Pouzdanost
  • U vozilu: sustav omekšavanja vode za zaštitu grijača od oštećenja zbog kamenca.
  • Brojne sigurnosne funkcije štite HDS Trailer od oštećenja u slučaju pogreške.
  • Ugrađeni modus za zaštitu od smrzavanja za zaštitu svih komponenti u slučaju niskih vanjskih temperatura.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Diesel
Proizvođač motora Yanmar
Snaga motora (kW/ks) 19 / 26
Protok (l/h) 650 - 1300
Tlak (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 9,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Industrija
  • Visokotlačno crijevo: 30 m
  • Koplje za prskanje: 700 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Mijenjanje tlaka putem regulacije broja okretaja
Područja primjene
  • Komunalna primjena (čišćenje javnih mjesta, prometnica, odstranjivanje grafita i žvakaćih guma)
  • Graditeljstvo (čišćenje građevinskih strojeva, skela, oplata, opreme)
  • Industrijsko čišćenje (odstranjivanje lakova, zaštitnih slojeva, čišćenje strojeva, dijelova i opreme)
Configurable components

Kolut za niskotlačno crijevo ima kapacitet crijeva do 30 metara, uključujući niskotlačno crijevo od 30 metara. Ostale prednosti: udobna ručica, velika fleksibilnost pri punjenju prikolice i mogućnost jednostavne i povoljne zaštite crijeva od mraza.

Sa znatno proširenim radijusom rada za maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju pod visokim tlakom: prikladan za korištenje, Kolut za visokotlačno crijevo za prikolicu HDS može smjestiti do 50 metara visokotlačnog crijeva, što omogućuje obavljanje velikih zadataka čišćenja na udaljenosti od prikolice i zaštitu crijeva tijekom skladištenja i transporta.

Osnovni stroj u kliznoj verziji ima okvir, bez zaštitnog poklopca i spremnika za vodu. Stroj iznimno štedi prostor, uključujući spremnik za vodu od 20 litara.

Izvedba s kabinom uključuje spremnik za vodu i veliki spremnik za gorivo i može se koristiti u fiksnom položaju ili kao sklop na vozilu, poput pick-upa, platforme ili kombija. Poklopci pouzdano štite tehničke komponente i upravljačku ploču od vanjskih utjecaja. Osnovni stroj s poklopcem i spremnikom za vodu je bez vučne rude.

Izvedba s prikolicom nije samo mobilna i kompaktna, već impresionira visokim stupnjem fleksibilnosti i potpuno je samodostatna zahvaljujući vodi i gorivu u vozilu. Osnovni stroj opremljen je poklopcem, spremnikom za vodu, šasijom i rudom.

Amortizeri za izvedbu s prikolicom povećavaju stabilnost vožnje i preduvjet su za odobrenje prikolice pri većim brzinama vožnje.

Veća sigurnost na radu: ventil za smanjenje tlaka smanjuje tlak između pumpe i ventila kada je pištolj zatvoren. To povećava sigurnost na radu jer se izbjegavaju odskoci, a također omogućuje ergonomsku upotrebu kroz sporo povećanje pritiska. Visokotlačne komponente su također zaštićene.
Pribor
Sredstva za čišćenje
