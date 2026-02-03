Mobilnost je adut kod uređaja HDS 13/35. Visokotlačni čistač s vrućom vodom na kolicima proizvodi tlak od 350 bara, potpuno je neovisan od izvora struje pa je stoga potpuno fleksibilno primjenjiv – na primjer na gradilištima, na području industrije kao i gradskih komunalija. Visoka pouzdanost i učinkovitost, kao i jednostavan servis i rukovanje čine ovaj slobodno konfigurirajući uređaj višestranim profesionalcem u čišćenju.