Učinkoviti, grijani visokotlačni čistač HDS 1000 Be za teške trajne primjene svuda gdje nema priključka električne energije. Robusni Honda benzinski motor s komfornim elektropokretačom i automatskim smanjenjem broja okretaja kod prekida rada osigurava maksimalnu neovisnost, a stabilni okvir, koji štiti komponente, konstruiran je za utovar kranom ili viličarom. Sve komponente se u potpunosti sastoje od visokokvalitetnih materijala. Visokotlačna pumpa je, primjerice, opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim kromom i niklom. Novi revolucionarni razvoji, kao EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, uključeni su u serijsku opremu. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Integrirana regulacija tlaka i količine vode putem funkcije Servo Control izravno na visokotlačnom pištolju omogućuje optimalnu prilagodbu različitim zadacima čišćenja.