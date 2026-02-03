Visokotlačni perač HDS 1000 Be
Neovisan o eksternoj opskrbi strujom: grijani visokotlačni čistač HDS 1000 Be s Honda benzinskim motorom i elektropokretačem. Razvijen za teške trajne primjene i prikladan za utovar kranom.
Učinkoviti, grijani visokotlačni čistač HDS 1000 Be za teške trajne primjene svuda gdje nema priključka električne energije. Robusni Honda benzinski motor s komfornim elektropokretačom i automatskim smanjenjem broja okretaja kod prekida rada osigurava maksimalnu neovisnost, a stabilni okvir, koji štiti komponente, konstruiran je za utovar kranom ili viličarom. Sve komponente se u potpunosti sastoje od visokokvalitetnih materijala. Visokotlačna pumpa je, primjerice, opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim kromom i niklom. Novi revolucionarni razvoji, kao EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, uključeni su u serijsku opremu. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Integrirana regulacija tlaka i količine vode putem funkcije Servo Control izravno na visokotlačnom pištolju omogućuje optimalnu prilagodbu različitim zadacima čišćenja.
Značajke i prednosti
Izniman komfor u rukovanjuAutomatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja. Ergonomski pištolj za ručno prskanje smanjuje sile držanja i otpuštanja.
Maksimalna učinkovitostVisokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje najtvrdokornijih zalijepljenih naslaga. Dva integrirana spremnika za diesel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Snažan benzinski motorIspunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Elektropokretanje za jednostavno uključenje bez primjene sile.
Praktično rukovanje
- Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
- Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni tlak (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 80 - maks. 98
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,6
|Spremnik za gorivo (l)
|34
|Goriva
|Benzin / Diesel
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 390
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|175,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|181,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1100 x 750 x 785
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Cage-zaštitni okvir
- Elektropokretanje
- Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom