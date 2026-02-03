Visokotlačni perač HDS 1000 Be

Neovisan o eksternoj opskrbi strujom: grijani visokotlačni čistač HDS 1000 Be s Honda benzinskim motorom i elektropokretačem. Razvijen za teške trajne primjene i prikladan za utovar kranom.

Učinkoviti, grijani visokotlačni čistač HDS 1000 Be za teške trajne primjene svuda gdje nema priključka električne energije. Robusni Honda benzinski motor s komfornim elektropokretačom i automatskim smanjenjem broja okretaja kod prekida rada osigurava maksimalnu neovisnost, a stabilni okvir, koji štiti komponente, konstruiran je za utovar kranom ili viličarom. Sve komponente se u potpunosti sastoje od visokokvalitetnih materijala. Visokotlačna pumpa je, primjerice, opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim kromom i niklom. Novi revolucionarni razvoji, kao EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, uključeni su u serijsku opremu. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Integrirana regulacija tlaka i količine vode putem funkcije Servo Control izravno na visokotlačnom pištolju omogućuje optimalnu prilagodbu različitim zadacima čišćenja.

Značajke i prednosti
Izniman komfor u rukovanju
Automatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja. Ergonomski pištolj za ručno prskanje smanjuje sile držanja i otpuštanja.
Maksimalna učinkovitost
Visokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje najtvrdokornijih zalijepljenih naslaga. Dva integrirana spremnika za diesel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Visokotlačni perač HDS 1000 Be: Snažan benzinski motor
Snažan benzinski motor
Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Elektropokretanje za jednostavno uključenje bez primjene sile.
Praktično rukovanje
  • Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
  • Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 450 - 900
Radni tlak (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 98
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,6
Spremnik za gorivo (l) 34
Goriva Benzin / Diesel
Vrsta pogona Benzin
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 390
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost stacionarni
Težina (s priborom) (kg) 175,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 181,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1100 x 750 x 785

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Cage-zaštitni okvir
  • Elektropokretanje
  • Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
