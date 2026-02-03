Visokotlačni perač HDS 1000 De

Ultimativni EASY!Force visokotlačni pištolj uključen je u serijsku opremu grijanog visokotlačnog čistača HDS 1000 De. Stabilni okvir konstruiran je za utovar kranom ili viličarom.

Zahvaljujući svojoj raskošnoj opremi, snažnom Yanmar Diesel motoru i stabilnom cijevnom okviru, naš grijani visokotlačni čistač HDS 1000 De osvaja čak i tamo gdje drugi uređaji moraju kapitulirati. Visokovrijedne komponente – kao što je visokotlačna pumpa opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim kromom i niklom – osiguravaju iznimno veliku izdržljivost također i kod najtežeg trajnog korištenja. Naš novi EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, osigurava rad bez umaranja, dok je s našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima sklapanje i rasklapanje uređaja gotovo u trenu: u usporedbi s običnim vijčanim spojevima ono ide pet puta brže, a po svojim rezultatima uređaj je jednako dugovječan i robustan. Opsežna sigurnosna oprema sa spremnikom s plovkom s integriranom zaštitom od taloženja kamenca (DGT), što osigurava odvajanje od mreže pitke vode, različiti sigurnosni ventili, zaštita od pomanjkanja ulja, vode i goriva, jamče raspoloživost uređaja u svako doba. Robusni okvir štiti komponente i olakšava transport.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 1000 De: Izniman komfor u rukovanju
Izniman komfor u rukovanju
Automatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja. Ergonomski pištolj za ručno prskanje smanjuje sile držanja i otpuštanja.
Visokotlačni perač HDS 1000 De: Maksimalna učinkovitost
Maksimalna učinkovitost
Visokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje najtvrdokornijih zalijepljenih naslaga. Dva integrirana spremnika za diesel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Visokotlačni perač HDS 1000 De: Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Elektropokretanje za jednostavno uključenje bez primjene sile.
Praktično rukovanje
  • Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
  • Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 450 - 900
Radni tlak (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 98
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,6
Veličina mlaznice 048
Spremnik za gorivo (l) 34
Goriva Lagano ulje / Diesel
Vrsta pogona Diesel
Proizvođač motora Yanmar
Vrsta motora L 100 V
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost stacionarni
Težina (s priborom) (kg) 188,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 194,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1100 x 750 x 785

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Cage-zaštitni okvir
  • Elektropokretanje
  • Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
