Zahvaljujući svojoj raskošnoj opremi, snažnom Yanmar Diesel motoru i stabilnom cijevnom okviru, naš grijani visokotlačni čistač HDS 1000 De osvaja čak i tamo gdje drugi uređaji moraju kapitulirati. Visokovrijedne komponente – kao što je visokotlačna pumpa opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim kromom i niklom – osiguravaju iznimno veliku izdržljivost također i kod najtežeg trajnog korištenja. Naš novi EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, osigurava rad bez umaranja, dok je s našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima sklapanje i rasklapanje uređaja gotovo u trenu: u usporedbi s običnim vijčanim spojevima ono ide pet puta brže, a po svojim rezultatima uređaj je jednako dugovječan i robustan. Opsežna sigurnosna oprema sa spremnikom s plovkom s integriranom zaštitom od taloženja kamenca (DGT), što osigurava odvajanje od mreže pitke vode, različiti sigurnosni ventili, zaštita od pomanjkanja ulja, vode i goriva, jamče raspoloživost uređaja u svako doba. Robusni okvir štiti komponente i olakšava transport.