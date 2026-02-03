Visokotlačni perač HDS 1000 De
Ultimativni EASY!Force visokotlačni pištolj uključen je u serijsku opremu grijanog visokotlačnog čistača HDS 1000 De. Stabilni okvir konstruiran je za utovar kranom ili viličarom.
Zahvaljujući svojoj raskošnoj opremi, snažnom Yanmar Diesel motoru i stabilnom cijevnom okviru, naš grijani visokotlačni čistač HDS 1000 De osvaja čak i tamo gdje drugi uređaji moraju kapitulirati. Visokovrijedne komponente – kao što je visokotlačna pumpa opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim kromom i niklom – osiguravaju iznimno veliku izdržljivost također i kod najtežeg trajnog korištenja. Naš novi EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, osigurava rad bez umaranja, dok je s našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima sklapanje i rasklapanje uređaja gotovo u trenu: u usporedbi s običnim vijčanim spojevima ono ide pet puta brže, a po svojim rezultatima uređaj je jednako dugovječan i robustan. Opsežna sigurnosna oprema sa spremnikom s plovkom s integriranom zaštitom od taloženja kamenca (DGT), što osigurava odvajanje od mreže pitke vode, različiti sigurnosni ventili, zaštita od pomanjkanja ulja, vode i goriva, jamče raspoloživost uređaja u svako doba. Robusni okvir štiti komponente i olakšava transport.
Značajke i prednosti
Izniman komfor u rukovanjuAutomatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja. Ergonomski pištolj za ručno prskanje smanjuje sile držanja i otpuštanja.
Maksimalna učinkovitostVisokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje najtvrdokornijih zalijepljenih naslaga. Dva integrirana spremnika za diesel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjemIspunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Elektropokretanje za jednostavno uključenje bez primjene sile.
Praktično rukovanje
- Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
- Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni tlak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 80 - maks. 98
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,6
|Veličina mlaznice
|048
|Spremnik za gorivo (l)
|34
|Goriva
|Lagano ulje / Diesel
|Vrsta pogona
|Diesel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Vrsta motora
|L 100 V
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|188,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|194,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1100 x 750 x 785
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Cage-zaštitni okvir
- Elektropokretanje
- Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom