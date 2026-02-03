Visokotlačni perač HDS 1000 De Weed

Novi visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 1000 De Steamer s integriranim parnim stupnjem za stalno visoke temperature čišćenja do 98 °C. Idealno za smanjenje virusa na površinama.

Opremljen snažnim dizelskim motorom Yanmar i zaštićen čvrstim cjevastim okvirom, naš visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 1000 De Steamer s integriranim stupnjem pare također impresionira tijekom teških primjena na mjestima gdje nema dostupnih vanjskih izvora energije. Jednostavna promjena s visokotlačnog na parni način također nudi maksimalnu fleksibilnost. Visoki kapacitet plamenika i integrirani E-box sa temperaturnim senzorom za stalno visoke temperature do 155 °C omogućuju ne samo uklanjanje korova, već i smanjenje virusa i deaktivaciju bakterija i klica na površinama. Visokokvalitetne komponente, kao što je visokotlačna pumpa s mesinganom glavom cilindra, ventili od nehrđajućeg čelika ili klipovi od nehrđajućeg čelika obloženi kromom i niklom, osiguravaju iznimno dug vijek trajanja, čak i tijekom teških, kontinuiranih primjena. Prekidač plovka s integriranom zaštitom od kalcifikacije (DGT) dio je opsežne sigurnosne opreme dizajnirane za zaštitu korisnika i stroja. Pametni dodaci za uklanjanje korova pomoću vruće vode, kao i za primjenu pare za borbu protiv patogena, uključeni su kao standard.

Značajke i prednosti
Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
  • Beskonačno promjenjiva kontrola sadržaja vlage od pare do mlaza tople vode izravno na stroju.
  • Regulator pare može se prema potrebi prilagoditi bilo kojem zadatku čišćenja.
Maksimalna učinkovitost
  • Visokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja.
  • Automatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja.
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
  • Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V.
  • Elektropokretanje za jednostavno uključenje bez primjene sile.
Praktično rukovanje
  • Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
  • Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 450 - 900
Radni tlak (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 98
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,6
Veličina mlaznice 048
Spremnik za gorivo (l) 34
Vrsta pogona Diesel
Proizvođač motora Yanmar
Vrsta motora L 100 V
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Mobilni
Težina (s priborom) (kg) 199,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 205

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Cage-zaštitni okvir
  • Elektropokretanje
  • Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
Područja primjene
  • Učinkovito i komforno uklanjanje korova u komunalnom okruženju, bez kemije
