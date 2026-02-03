Visokotlačni perač HDS 1000 De Weed
Novi visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 1000 De Steamer s integriranim parnim stupnjem za stalno visoke temperature čišćenja do 98 °C. Idealno za smanjenje virusa na površinama.
Opremljen snažnim dizelskim motorom Yanmar i zaštićen čvrstim cjevastim okvirom, naš visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 1000 De Steamer s integriranim stupnjem pare također impresionira tijekom teških primjena na mjestima gdje nema dostupnih vanjskih izvora energije. Jednostavna promjena s visokotlačnog na parni način također nudi maksimalnu fleksibilnost. Visoki kapacitet plamenika i integrirani E-box sa temperaturnim senzorom za stalno visoke temperature do 155 °C omogućuju ne samo uklanjanje korova, već i smanjenje virusa i deaktivaciju bakterija i klica na površinama. Visokokvalitetne komponente, kao što je visokotlačna pumpa s mesinganom glavom cilindra, ventili od nehrđajućeg čelika ili klipovi od nehrđajućeg čelika obloženi kromom i niklom, osiguravaju iznimno dug vijek trajanja, čak i tijekom teških, kontinuiranih primjena. Prekidač plovka s integriranom zaštitom od kalcifikacije (DGT) dio je opsežne sigurnosne opreme dizajnirane za zaštitu korisnika i stroja. Pametni dodaci za uklanjanje korova pomoću vruće vode, kao i za primjenu pare za borbu protiv patogena, uključeni su kao standard.
Značajke i prednosti
Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
- Beskonačno promjenjiva kontrola sadržaja vlage od pare do mlaza tople vode izravno na stroju.
- Regulator pare može se prema potrebi prilagoditi bilo kojem zadatku čišćenja.
Maksimalna učinkovitost
- Visokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja.
- Automatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja.
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
- Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V.
- Elektropokretanje za jednostavno uključenje bez primjene sile.
Praktično rukovanje
- Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
- Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni tlak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 98
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,6
|Veličina mlaznice
|048
|Spremnik za gorivo (l)
|34
|Vrsta pogona
|Diesel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Vrsta motora
|L 100 V
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Mobilni
|Težina (s priborom) (kg)
|199,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|205
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Cage-zaštitni okvir
- Elektropokretanje
- Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
Područja primjene
- Učinkovito i komforno uklanjanje korova u komunalnom okruženju, bez kemije