Opremljen snažnim dizelskim motorom Yanmar i zaštićen čvrstim cjevastim okvirom, naš visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 1000 De Steamer s integriranim stupnjem pare također impresionira tijekom teških primjena na mjestima gdje nema dostupnih vanjskih izvora energije. Jednostavna promjena s visokotlačnog na parni način također nudi maksimalnu fleksibilnost. Visoki kapacitet plamenika i integrirani E-box sa temperaturnim senzorom za stalno visoke temperature do 155 °C omogućuju ne samo uklanjanje korova, već i smanjenje virusa i deaktivaciju bakterija i klica na površinama. Visokokvalitetne komponente, kao što je visokotlačna pumpa s mesinganom glavom cilindra, ventili od nehrđajućeg čelika ili klipovi od nehrđajućeg čelika obloženi kromom i niklom, osiguravaju iznimno dug vijek trajanja, čak i tijekom teških, kontinuiranih primjena. Prekidač plovka s integriranom zaštitom od kalcifikacije (DGT) dio je opsežne sigurnosne opreme dizajnirane za zaštitu korisnika i stroja. Pametni dodaci za uklanjanje korova pomoću vruće vode, kao i za primjenu pare za borbu protiv patogena, uključeni su kao standard.