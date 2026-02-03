Visokotlačni perač HDS 8/20 D

Novi visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20 De oduševljava zahvaljujući snažnom dizelskom motoru i robusnoj pumpi s koljenastim vratilom Kärcher čak i tamo gdje nema priključka za struju.

Snažan dizelski motor s električnim pokretanjem, robusna i dugotrajna pumpa s koljenastim vratilom i ne manje važna visokoučinkovita tehnologija plamenika osiguravaju odlične rezultate čišćenja s našim visokotlačnim čistačem s vrućom vodom HDS 8/20 D čak i u otežanim uvjetima kao u područjima bez opskrbe električnom energijom. Idealan za uporabu u građevini, komunalnim poduzećima ili za upravitelje zgrada, uređaj oduševljava količinom vode od 800 l/h i radnim tlakom od 200 bara pri uklanjanju tvrdokorne prljavštine. Pritom integrirani spremnik za gorivo zapremine 30 l omogućuje dugo vrijeme uporabe. Dokazana tehnika sigurnosti koju čine termostatski i sigurnosni ventil, filtar za vodu, nadzor temperature ispušnih plinova kao i sustav za blago prigušivanje (SDS) pouzdano štiti sve važne komponente, dok robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj izvana štiti od oštećenja. Osim toga, serijska oprema uključuje gume otporne na kvarove, upravljački kotačić s parkirnom kočnicom, ergonomske ručke za guranje i sklopku za biranje jednim gumbom jednostavnu za rukovanje. Pribor poput visokotlačnog crijeva i visokotlačne cijevi za prskanje može se praktično spremiti izravno na uređaju.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 8/20 D: Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. S jednostavnim električnim pokretanjem.
Visokotlačni perač HDS 8/20 D: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Velike gume otporne na kvarove i upravljački kotačić s parkirnom kočnicom. Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje. Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Visokotlačni perač HDS 8/20 D: Robusna izvedba za najteže primjene
Robusna izvedba za najteže primjene
Stabilan okvir od čeličnih cijevi štiti uređaj od vanjskih utjecaja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Prikladan za utovar dizalicom u poslu iznajmljivanja i građevini.
Koncept pribora
  • Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 800
Radni tlak (bar/MPa) 200 / 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Dolazna temperatura (°C) 30
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,9
Spremnik za gorivo (l) 30
Goriva Diesel / Lagano ulje
Vrsta pogona Diesel
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Mobilni
Težina (s priborom) (kg) 243
Težina uklj. ambalažu (kg) 248
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1130 x 910 x 895

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Cage-zaštitni okvir
  • Elektropokretanje
  • Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Videos
Područja primjene
  • Idealan u građevini ili transportu za čišćenje strojeva ili vozila
  • Za profesionalne čistače i komunalna poduzeća za uklanjanje tvrdokorne prljavštine
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH