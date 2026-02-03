Snažan dizelski motor s električnim pokretanjem, robusna i dugotrajna pumpa s koljenastim vratilom i ne manje važna visokoučinkovita tehnologija plamenika osiguravaju odlične rezultate čišćenja s našim visokotlačnim čistačem s vrućom vodom HDS 8/20 D čak i u otežanim uvjetima kao u područjima bez opskrbe električnom energijom. Idealan za uporabu u građevini, komunalnim poduzećima ili za upravitelje zgrada, uređaj oduševljava količinom vode od 800 l/h i radnim tlakom od 200 bara pri uklanjanju tvrdokorne prljavštine. Pritom integrirani spremnik za gorivo zapremine 30 l omogućuje dugo vrijeme uporabe. Dokazana tehnika sigurnosti koju čine termostatski i sigurnosni ventil, filtar za vodu, nadzor temperature ispušnih plinova kao i sustav za blago prigušivanje (SDS) pouzdano štiti sve važne komponente, dok robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj izvana štiti od oštećenja. Osim toga, serijska oprema uključuje gume otporne na kvarove, upravljački kotačić s parkirnom kočnicom, ergonomske ručke za guranje i sklopku za biranje jednim gumbom jednostavnu za rukovanje. Pribor poput visokotlačnog crijeva i visokotlačne cijevi za prskanje može se praktično spremiti izravno na uređaju.