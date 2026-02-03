Visokotlačni perač HDS 8/20 D
Novi visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20 De oduševljava zahvaljujući snažnom dizelskom motoru i robusnoj pumpi s koljenastim vratilom Kärcher čak i tamo gdje nema priključka za struju.
Snažan dizelski motor s električnim pokretanjem, robusna i dugotrajna pumpa s koljenastim vratilom i ne manje važna visokoučinkovita tehnologija plamenika osiguravaju odlične rezultate čišćenja s našim visokotlačnim čistačem s vrućom vodom HDS 8/20 D čak i u otežanim uvjetima kao u područjima bez opskrbe električnom energijom. Idealan za uporabu u građevini, komunalnim poduzećima ili za upravitelje zgrada, uređaj oduševljava količinom vode od 800 l/h i radnim tlakom od 200 bara pri uklanjanju tvrdokorne prljavštine. Pritom integrirani spremnik za gorivo zapremine 30 l omogućuje dugo vrijeme uporabe. Dokazana tehnika sigurnosti koju čine termostatski i sigurnosni ventil, filtar za vodu, nadzor temperature ispušnih plinova kao i sustav za blago prigušivanje (SDS) pouzdano štiti sve važne komponente, dok robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj izvana štiti od oštećenja. Osim toga, serijska oprema uključuje gume otporne na kvarove, upravljački kotačić s parkirnom kočnicom, ergonomske ručke za guranje i sklopku za biranje jednim gumbom jednostavnu za rukovanje. Pribor poput visokotlačnog crijeva i visokotlačne cijevi za prskanje može se praktično spremiti izravno na uređaju.
Značajke i prednosti
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjemOmogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. S jednostavnim električnim pokretanjem.
Velika mobilnostVelike gume otporne na kvarove i upravljački kotačić s parkirnom kočnicom. Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje. Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Robusna izvedba za najteže primjeneStabilan okvir od čeličnih cijevi štiti uređaj od vanjskih utjecaja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Prikladan za utovar dizalicom u poslu iznajmljivanja i građevini.
Koncept pribora
- Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|800
|Radni tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Dolazna temperatura (°C)
|30
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,9
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Goriva
|Diesel / Lagano ulje
|Vrsta pogona
|Diesel
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Mobilni
|Težina (s priborom) (kg)
|243
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|248
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1130 x 910 x 895
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Cage-zaštitni okvir
- Elektropokretanje
- Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
Videos
Područja primjene
- Idealan u građevini ili transportu za čišćenje strojeva ili vozila
- Za profesionalne čistače i komunalna poduzeća za uklanjanje tvrdokorne prljavštine