Naš visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20G oduševljava količinom vode od 800 l/h i radnim tlakom od 200 bara čak i u slučaju najzahtjevnijeg čišćenja u građevini, komunalnim poduzećima ili za upravitelje zgrada. S pogonom na snažni benzinski motor zbog kojeg nije potrebno vanjsko električno napajanje, uređaj također uklanja tvrdokornu prljavštinu kao primjerice od grafita ili maziva. To osiguravaju visokoučinkovita i dugotrajna tehnologija plamenika kao i robusna pumpa s koljenastim vratilom. Pritom integrirani spremnik za gorivo zapremine 30 l omogućuje dugo vrijeme rada. Radi zaštite svih važnih komponenti uređaj HDS 8/20 G opremljen je raznolikom tehnikom sigurnosti koja uključuje termostatski i sigurnosni ventil, veliki filtar za vodu, nadzor temperature ispušnih plinova ili sustav za blago prigušivanje (SDS). Veliku ergonomiju, mobilnost, robusnost i jednostavno rukovanje osiguravaju, između ostalog, gume otporne na kvarove, upravljački kotačić s parkirnom kočnicom, ručke za guranje, sklopka za biranje jednim gumbom i stabilan okvir od čeličnih cijevi. Pribor poput visokotlačnog crijeva i visokotlačne cijevi za prskanje može se jednostavno spremiti izravno na uređaju.