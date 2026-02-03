Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20 G s benzinskim motorom, robusnom pumpom s koljenastim vratilom i učinkovitom tehnologijom plamenika za teško čišćenje – neovisno o opskrbi električnom energijom.
Naš visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20G oduševljava količinom vode od 800 l/h i radnim tlakom od 200 bara čak i u slučaju najzahtjevnijeg čišćenja u građevini, komunalnim poduzećima ili za upravitelje zgrada. S pogonom na snažni benzinski motor zbog kojeg nije potrebno vanjsko električno napajanje, uređaj također uklanja tvrdokornu prljavštinu kao primjerice od grafita ili maziva. To osiguravaju visokoučinkovita i dugotrajna tehnologija plamenika kao i robusna pumpa s koljenastim vratilom. Pritom integrirani spremnik za gorivo zapremine 30 l omogućuje dugo vrijeme rada. Radi zaštite svih važnih komponenti uređaj HDS 8/20 G opremljen je raznolikom tehnikom sigurnosti koja uključuje termostatski i sigurnosni ventil, veliki filtar za vodu, nadzor temperature ispušnih plinova ili sustav za blago prigušivanje (SDS). Veliku ergonomiju, mobilnost, robusnost i jednostavno rukovanje osiguravaju, između ostalog, gume otporne na kvarove, upravljački kotačić s parkirnom kočnicom, ručke za guranje, sklopka za biranje jednim gumbom i stabilan okvir od čeličnih cijevi. Pribor poput visokotlačnog crijeva i visokotlačne cijevi za prskanje može se jednostavno spremiti izravno na uređaju.
Značajke i prednosti
Snažan benzinski motorOmogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Velika mobilnostVelike gume otporne na kvarove i upravljački kotačić s parkirnom kočnicom. Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje. Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Robusna izvedba za najteže primjeneStabilan okvir od čeličnih cijevi štiti uređaj od vanjskih utjecaja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Prikladan za utovar dizalicom u poslu iznajmljivanja i građevini.
Koncept pribora
- Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|800
|Radni tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Dolazna temperatura (°C)
|30
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,9
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Goriva
|Diesel / Lagano ulje
|Vrsta pogona
|Benzin
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Mobilni
|Težina (s priborom) (kg)
|175
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|180
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1130 x 910 x 895
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Cage-zaštitni okvir
- Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
Videos
Područja primjene
- Idealan u građevini ili transportu za čišćenje strojeva ili vozila
- Za profesionalne čistače i komunalna poduzeća za uklanjanje tvrdokorne prljavštine