Visokotlačni perač HDS 8/20 G

Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20 G s benzinskim motorom, robusnom pumpom s koljenastim vratilom i učinkovitom tehnologijom plamenika za teško čišćenje – neovisno o opskrbi električnom energijom.

Naš visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 8/20G oduševljava količinom vode od 800 l/h i radnim tlakom od 200 bara čak i u slučaju najzahtjevnijeg čišćenja u građevini, komunalnim poduzećima ili za upravitelje zgrada. S pogonom na snažni benzinski motor zbog kojeg nije potrebno vanjsko električno napajanje, uređaj također uklanja tvrdokornu prljavštinu kao primjerice od grafita ili maziva. To osiguravaju visokoučinkovita i dugotrajna tehnologija plamenika kao i robusna pumpa s koljenastim vratilom. Pritom integrirani spremnik za gorivo zapremine 30 l omogućuje dugo vrijeme rada. Radi zaštite svih važnih komponenti uređaj HDS 8/20 G opremljen je raznolikom tehnikom sigurnosti koja uključuje termostatski i sigurnosni ventil, veliki filtar za vodu, nadzor temperature ispušnih plinova ili sustav za blago prigušivanje (SDS). Veliku ergonomiju, mobilnost, robusnost i jednostavno rukovanje osiguravaju, između ostalog, gume otporne na kvarove, upravljački kotačić s parkirnom kočnicom, ručke za guranje, sklopka za biranje jednim gumbom i stabilan okvir od čeličnih cijevi. Pribor poput visokotlačnog crijeva i visokotlačne cijevi za prskanje može se jednostavno spremiti izravno na uređaju.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 8/20 G: Snažan benzinski motor
Snažan benzinski motor
Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje. Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V. Jednostavno ručno pokretanje užeta.
Visokotlačni perač HDS 8/20 G: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Velike gume otporne na kvarove i upravljački kotačić s parkirnom kočnicom. Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje. Moguć utovar dizalicom zahvaljujući stabilnom okviru od čeličnih cijevi.
Visokotlačni perač HDS 8/20 G: Robusna izvedba za najteže primjene
Robusna izvedba za najteže primjene
Stabilan okvir od čeličnih cijevi štiti uređaj od vanjskih utjecaja. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu. Prikladan za utovar dizalicom u poslu iznajmljivanja i građevini.
Koncept pribora
  • Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • Ergonomska ručka kao i odlaganje crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 800
Radni tlak (bar/MPa) 200 / 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Dolazna temperatura (°C) 30
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,9
Spremnik za gorivo (l) 30
Goriva Diesel / Lagano ulje
Vrsta pogona Benzin
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Mobilni
Težina (s priborom) (kg) 175
Težina uklj. ambalažu (kg) 180
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1130 x 910 x 895

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Cage-zaštitni okvir
  • Stabilni okvir od čeličnih cijevi za utovar kranom
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Visokotlačni perač HDS 8/20 G
Videos
Područja primjene
  • Idealan u građevini ili transportu za čišćenje strojeva ili vozila
  • Za profesionalne čistače i komunalna poduzeća za uklanjanje tvrdokorne prljavštine
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH