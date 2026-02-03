Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Nova vrsta izolacije bojlera kod našeg visokotlačnog čistača s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M smanjuje potrošnju struje električno grijanog uređaja (12 kW) u stand-by načinu rada za 40 posto.
Nečistoće koje sadrže masti i ulja najučinkovitije se odstranjuju pomoću visokih temperatura. Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M pruža maksimalnu radnu temperaturu od 85 °C pa je stoga najbolje opremljen za takve zadatke, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control i integriranoj komori za brzo zagrijavanje moguće čak i trajno održavati 45 °C. Također se i novi EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači ubrajaju u inovativna obilježja opreme ovog električno grijanog uređaja: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Osim toga, HDS E 8/16-4 M osvaja odličnom energetskom učinkovitošću. To osiguravaju, između ostalog, visokokvalitetna nova izolacija bojlera, koja u stand-by načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto, kao i patentirani eco!efficiency stupanj, koji automatski prebacuje uređaj u štedljivi način rada pri 60 °C.
Značajke i prednosti
Posebna energetska učinkovitost, za veliku uštedu troškova
- Zahvaljujući kvalitetnom izolacijskom materijalu do 40 posto uštede energije u stand-by načinu rada.
- Jedinstveni eco!efficiency modus.
- Veliki spremnik za vodu (maks. 85 °C).
- Do 30 °C u trajnom radu
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo kontrola
- Za znatno višu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 760
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 30 - maks. 85
|Priključna snaga (kW)
|17,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Učinak grijanja (kW)
|12
|Težina (s priborom) (kg)
|119,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|130,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Električno grijanje bez ispušnih plinova
- Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
- Isključivanje tlaka
- 2 spremnika za deterdžent
- Servo kontrola
Područja primjene
- Električni grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom za rad bez ispušnih plinova u unutarnjim prostorima