Nečistoće koje sadrže masti i ulja najučinkovitije se odstranjuju pomoću visokih temperatura. Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M pruža maksimalnu radnu temperaturu od 85 °C pa je stoga najbolje opremljen za takve zadatke, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control i integriranoj komori za brzo zagrijavanje moguće čak i trajno održavati 45 °C. Također se i novi EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači ubrajaju u inovativna obilježja opreme ovog električno grijanog uređaja: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Osim toga, HDS E 8/16-4 M osvaja odličnom energetskom učinkovitošću. To osiguravaju, između ostalog, visokokvalitetna nova izolacija bojlera, koja u stand-by načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto, kao i patentirani eco!efficiency stupanj, koji automatski prebacuje uređaj u štedljivi način rada pri 60 °C.