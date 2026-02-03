Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 12 KW

Nova vrsta izolacije bojlera kod našeg visokotlačnog čistača s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M smanjuje potrošnju struje električno grijanog uređaja (12 kW) u stand-by načinu rada za 40 posto.

Nečistoće koje sadrže masti i ulja najučinkovitije se odstranjuju pomoću visokih temperatura. Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M pruža maksimalnu radnu temperaturu od 85 °C pa je stoga najbolje opremljen za takve zadatke, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control i integriranoj komori za brzo zagrijavanje moguće čak i trajno održavati 45 °C. Također se i novi EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači ubrajaju u inovativna obilježja opreme ovog električno grijanog uređaja: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Osim toga, HDS E 8/16-4 M osvaja odličnom energetskom učinkovitošću. To osiguravaju, između ostalog, visokokvalitetna nova izolacija bojlera, koja u stand-by načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto, kao i patentirani eco!efficiency stupanj, koji automatski prebacuje uređaj u štedljivi način rada pri 60 °C.

Značajke i prednosti
Posebna energetska učinkovitost, za veliku uštedu troškova
  • Zahvaljujući kvalitetnom izolacijskom materijalu do 40 posto uštede energije u stand-by načinu rada.
  • Jedinstveni eco!efficiency modus.
  • Veliki spremnik za vodu (maks. 85 °C).
  • Do 30 °C u trajnom radu
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo kontrola
  • Za znatno višu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 760
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 30 - maks. 85
Priključna snaga (kW) 17,5
Priključni kabel (m) 5
Učinak grijanja (kW) 12
Težina (s priborom) (kg) 119,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 130,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Električno grijanje bez ispušnih plinova
  • Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
  • Isključivanje tlaka
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Servo kontrola
Područja primjene
  • Električni grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom za rad bez ispušnih plinova u unutarnjim prostorima
Pribor
Sredstva za čišćenje
