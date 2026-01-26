Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
HDS E 8/16-4 M s električnim bojlerom primjenjuje se tamo gdje su ispušni plinovi nepoželjni. Zahvaljujući novom načinu izolacije bojlera i eco!efficiency-stupnju on štedi novac i okoliš.
Inovativni visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4M, s električnim grijanjem, osvaja iznimnom energetskom učinkovitošću i posebno visokom radnom temperaturom. Zahvaljujući novoj izolaciji bojlera od specijalne pjene s visokim izolacijskim svojstvima, kod ovog je uređaja u stalnom stand-by-radu drastično smanjena potrošnja električne energije. Na taj je način moguće uštedjeti do 40 % energije. eco!effiency način rada automatski uključuje uređaj u posebno učinkovitom radu na 60° C te tako štedi dragocjene resurse. Posebno visoka radna temperatura od maksimalno 85° C ima posebnu prednost kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control moguće održavati do 80 ° C u stalnom radu. Zbog komore s brzim zagrijavanjem vrijeme zagrijavanja je bitno smanjeno. Visokotlačni čistač s vrućom vodom koristi se svuda gdje ispušni plinovi smetaju ili su čak zabranjeni, npr. u pogonima sa živežnim namirnicama, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim pogonima.
Značajke i prednosti
Posebna energetska učinkovitost, za veliku uštedu troškova
- Zahvaljujući kvalitetnom izolacijskom materijalu do 40 posto uštede energije u stand-by načinu rada.
- Jedinstveni eco!efficiency modus.
Community Verified icon
- Veliki spremnik za vodu (maks. 85 °C).
- Do 45 °C u trajnom radu pod punim opterećenjem ili 70 °C uz funkciju Servo Control.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo kontrola
- Za znatno višu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 760
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 45 - maks. 85
|Priključna snaga (kW)
|29,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Učinak grijanja (kW)
|24
|Težina (s priborom) (kg)
|122,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|133,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Električno grijanje bez ispušnih plinova
- Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
- Isključivanje tlaka
- 2 spremnika za deterdžent
- Servo kontrola
Područja primjene
- Električni grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom za rad bez ispušnih plinova u unutarnjim prostorima