Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW

HDS E 8/16-4 M s električnim bojlerom primjenjuje se tamo gdje su ispušni plinovi nepoželjni. Zahvaljujući novom načinu izolacije bojlera i eco!efficiency-stupnju on štedi novac i okoliš.

Inovativni visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4M, s električnim grijanjem, osvaja iznimnom energetskom učinkovitošću i posebno visokom radnom temperaturom. Zahvaljujući novoj izolaciji bojlera od specijalne pjene s visokim izolacijskim svojstvima, kod ovog je uređaja u stalnom stand-by-radu drastično smanjena potrošnja električne energije. Na taj je način moguće uštedjeti do 40 % energije. eco!effiency način rada automatski uključuje uređaj u posebno učinkovitom radu na 60° C te tako štedi dragocjene resurse. Posebno visoka radna temperatura od maksimalno 85° C ima posebnu prednost kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control moguće održavati do 80 ° C u stalnom radu. Zbog komore s brzim zagrijavanjem vrijeme zagrijavanja je bitno smanjeno. Visokotlačni čistač s vrućom vodom koristi se svuda gdje ispušni plinovi smetaju ili su čak zabranjeni, npr. u pogonima sa živežnim namirnicama, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim pogonima.

Značajke i prednosti
Posebna energetska učinkovitost, za veliku uštedu troškova
  • Zahvaljujući kvalitetnom izolacijskom materijalu do 40 posto uštede energije u stand-by načinu rada.
  • Jedinstveni eco!efficiency modus.
Community Verified icon
  • Veliki spremnik za vodu (maks. 85 °C).
  • Do 45 °C u trajnom radu pod punim opterećenjem ili 70 °C uz funkciju Servo Control.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo kontrola
  • Za znatno višu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 760
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 45 - maks. 85
Priključna snaga (kW) 29,5
Priključni kabel (m) 5
Učinak grijanja (kW) 24
Težina (s priborom) (kg) 122,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 133,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Električno grijanje bez ispušnih plinova
  • Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
  • Isključivanje tlaka
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Servo kontrola
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni perač HDS-E 8/16-4 M 24KW
Područja primjene
  • Električni grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom za rad bez ispušnih plinova u unutarnjim prostorima
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH