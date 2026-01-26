Inovativni visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4M, s električnim grijanjem, osvaja iznimnom energetskom učinkovitošću i posebno visokom radnom temperaturom. Zahvaljujući novoj izolaciji bojlera od specijalne pjene s visokim izolacijskim svojstvima, kod ovog je uređaja u stalnom stand-by-radu drastično smanjena potrošnja električne energije. Na taj je način moguće uštedjeti do 40 % energije. eco!effiency način rada automatski uključuje uređaj u posebno učinkovitom radu na 60° C te tako štedi dragocjene resurse. Posebno visoka radna temperatura od maksimalno 85° C ima posebnu prednost kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control moguće održavati do 80 ° C u stalnom radu. Zbog komore s brzim zagrijavanjem vrijeme zagrijavanja je bitno smanjeno. Visokotlačni čistač s vrućom vodom koristi se svuda gdje ispušni plinovi smetaju ili su čak zabranjeni, npr. u pogonima sa živežnim namirnicama, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim pogonima.