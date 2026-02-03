Tamo gdje ispušni plinovi nisu poželjni ili su čak zabranjeni zakonom, naši električno grijani visokotlačni čistači s vrućom vodom pravi su odabir. HDS E 8/16-4 M sa svojom snagom grijanja od 36 kW najjači je uređaj u svojoj klasi a istovremeno je i iznimno energetski učinkovit. Ovu učinkovitost omogućuju, između ostalog, naš patentirani eco!efficiency stupanj, koji radnu temperaturu od najviše 85 smanjuje na 60 °C, kao i nova izolacija bojlera, koja u stand-by načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto. Visoka radna temperatura od maksimalno 85 °C posebice je od prednosti kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu se zahvaljujući funkciji Servo Control može održavati temperatura od 80 °C u trajnom načinu rada. Ostale Kärcherove inovacije, kao EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači olakšavaju rad vlasnicima i korisnicima: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti.