Visokotlačni perač HDS-E 8/16 -4 M 36 kW

S enormnom snagom grijanja od 36 kW naš električno grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M je najjači u svojoj klasi. S EASY!Force visokotlačnim pištoljem.

Tamo gdje ispušni plinovi nisu poželjni ili su čak zabranjeni zakonom, naši električno grijani visokotlačni čistači s vrućom vodom pravi su odabir. HDS E 8/16-4 M sa svojom snagom grijanja od 36 kW najjači je uređaj u svojoj klasi a istovremeno je i iznimno energetski učinkovit. Ovu učinkovitost omogućuju, između ostalog, naš patentirani eco!efficiency stupanj, koji radnu temperaturu od najviše 85 smanjuje na 60 °C, kao i nova izolacija bojlera, koja u stand-by načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto. Visoka radna temperatura od maksimalno 85 °C posebice je od prednosti kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu se zahvaljujući funkciji Servo Control može održavati temperatura od 80 °C u trajnom načinu rada. Ostale Kärcherove inovacije, kao EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači olakšavaju rad vlasnicima i korisnicima: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti.

Značajke i prednosti
Posebna energetska učinkovitost, za veliku uštedu troškova
  • Zahvaljujući kvalitetnom izolacijskom materijalu do 40 posto uštede energije u stand-by načinu rada.
  • Jedinstveni eco!efficiency modus.
  • Veliki spremnik za vodu (maks. 85 °C).
  • Do 58 °C u trajnom radu pod punim opterećenjem ili 80 °C uz funkciju Servo Control.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo kontrola
  • Za znatno višu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 760
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 58 - maks. 85
Priključna snaga (kW) 41,5
Priključni kabel (m) 5
Učinak grijanja (kW) 36
Težina (s priborom) (kg) 123,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 134,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Električno grijanje bez ispušnih plinova
  • Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
  • Isključivanje tlaka
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Servo kontrola
Područja primjene
  • Električni grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom za rad bez ispušnih plinova u unutarnjim prostorima
Pribor
Sredstva za čišćenje
