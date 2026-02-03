Visokotlačni perač HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
S enormnom snagom grijanja od 36 kW naš električno grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M je najjači u svojoj klasi. S EASY!Force visokotlačnim pištoljem.
Tamo gdje ispušni plinovi nisu poželjni ili su čak zabranjeni zakonom, naši električno grijani visokotlačni čistači s vrućom vodom pravi su odabir. HDS E 8/16-4 M sa svojom snagom grijanja od 36 kW najjači je uređaj u svojoj klasi a istovremeno je i iznimno energetski učinkovit. Ovu učinkovitost omogućuju, između ostalog, naš patentirani eco!efficiency stupanj, koji radnu temperaturu od najviše 85 smanjuje na 60 °C, kao i nova izolacija bojlera, koja u stand-by načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto. Visoka radna temperatura od maksimalno 85 °C posebice je od prednosti kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu se zahvaljujući funkciji Servo Control može održavati temperatura od 80 °C u trajnom načinu rada. Ostale Kärcherove inovacije, kao EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači olakšavaju rad vlasnicima i korisnicima: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti.
Značajke i prednosti
Posebna energetska učinkovitost, za veliku uštedu troškova
- Zahvaljujući kvalitetnom izolacijskom materijalu do 40 posto uštede energije u stand-by načinu rada.
- Jedinstveni eco!efficiency modus.
Community Verified icon
- Veliki spremnik za vodu (maks. 85 °C).
- Do 58 °C u trajnom radu pod punim opterećenjem ili 80 °C uz funkciju Servo Control.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo kontrola
- Za znatno višu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 760
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 58 - maks. 85
|Priključna snaga (kW)
|41,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Učinak grijanja (kW)
|36
|Težina (s priborom) (kg)
|123,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|134,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Električno grijanje bez ispušnih plinova
- Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
- Isključivanje tlaka
- 2 spremnika za deterdžent
- Servo kontrola
Područja primjene
- Električni grijani visokotlačni čistač s vrućom vodom za rad bez ispušnih plinova u unutarnjim prostorima