Visokotlačni perač HDS 5/11 U
Visokotlačni čistač vrućom vodom DS 5/11 U je model za početnike po povoljnoj cijeni s inovativnom uspravnom izvedbom za izvanrednu mobilnost i ergonomiju.
HDS 5/11 U: model za početnike u klasi visokotlačnih čistača vrućom vodom oduševljava pametnom i inovativnom izvedbom u uspravnom položaju. Ovakav tip horizontalne izvedbe stroja omogućuje smanjenu težinu i veoma kompaktne dimenzije. Zato se stroj vrlo lako transportira u kombijima te je - zahvaljujući velikim kotačima i ručkom za guranje - vrlo pokretan na neravnim površinama. Veoma učinkovito čišćenje omogućuje se kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turbo puhača i povećane učinkovitosti crpke. Pomoću visokotlačnog pištolja EASY!Force koji koristi povratnu snagu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio snagu potrebnu za držanje uređaja na minimum, te EASY!Lock spojnica s brzim otpuštanjem koji ubrzavaju postavljanje i rastavljanje uređaja pet puta u odnosu na konvencionalne vijčane priključke, stroj je iznimno ugodan za uporabu. Jednostavno upravljanje i razne mogućnosti za spremanje crijeva i cijevi za prskanje zaokružuju iznimnu opremljenost stroja.
Značajke i prednosti
Inovativni upright dizajnPrijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Fini vodeni filtarSigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Kompaktna izvedbaSkladištenje i transport koji štedi prostor. Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport. Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450
|Radni tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|2,4
|Spremnik za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|68,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|77,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|618 x 618 x 994
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja