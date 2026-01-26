HDS 5/11 U: model za početnike u klasi visokotlačnih čistača vrućom vodom oduševljava pametnom i inovativnom izvedbom u uspravnom položaju. Ovakav tip horizontalne izvedbe stroja omogućuje smanjenu težinu i veoma kompaktne dimenzije. Zato se stroj vrlo lako transportira u kombijima te je - zahvaljujući velikim kotačima i ručkom za guranje - vrlo pokretan na neravnim površinama. Veoma učinkovito čišćenje omogućuje se kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turbo puhača i povećane učinkovitosti crpke. Pomoću visokotlačnog pištolja EASY!Force koji koristi povratnu snagu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio snagu potrebnu za držanje uređaja na minimum, te EASY!Lock spojnica s brzim otpuštanjem koji ubrzavaju postavljanje i rastavljanje uređaja pet puta u odnosu na konvencionalne vijčane priključke, stroj je iznimno ugodan za uporabu. Jednostavno upravljanje i razne mogućnosti za spremanje crijeva i cijevi za prskanje zaokružuju iznimnu opremljenost stroja.