Visokotlačni perač HDS 5/11 U

Visokotlačni čistač vrućom vodom DS 5/11 U je model za početnike po povoljnoj cijeni s inovativnom uspravnom izvedbom za izvanrednu mobilnost i ergonomiju.

HDS 5/11 U: model za početnike u klasi visokotlačnih čistača vrućom vodom oduševljava pametnom i inovativnom izvedbom u uspravnom položaju. Ovakav tip horizontalne izvedbe stroja omogućuje smanjenu težinu i veoma kompaktne dimenzije. Zato se stroj vrlo lako transportira u kombijima te je - zahvaljujući velikim kotačima i ručkom za guranje - vrlo pokretan na neravnim površinama. Veoma učinkovito čišćenje omogućuje se kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turbo puhača i povećane učinkovitosti crpke. Pomoću visokotlačnog pištolja EASY!Force koji koristi povratnu snagu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio snagu potrebnu za držanje uređaja na minimum, te EASY!Lock spojnica s brzim otpuštanjem koji ubrzavaju postavljanje i rastavljanje uređaja pet puta u odnosu na konvencionalne vijčane priključke, stroj je iznimno ugodan za uporabu. Jednostavno upravljanje i razne mogućnosti za spremanje crijeva i cijevi za prskanje zaokružuju iznimnu opremljenost stroja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 5/11 U: Inovativni upright dizajn
Inovativni upright dizajn
Prijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Visokotlačni perač HDS 5/11 U: Fini vodeni filtar
Fini vodeni filtar
Sigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Visokotlačni perač HDS 5/11 U: Kompaktna izvedba
Kompaktna izvedba
Skladištenje i transport koji štedi prostor. Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport. Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450
Radni tlak (bar/MPa) 110 / 11
Temperatura (°C) maks. 80
Priključna snaga (kW) 2,2
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 2,4
Spremnik za gorivo (l) 6,5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 68,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 77,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 618 x 618 x 994

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Koplje za prskanje: 840 mm

Oprema

  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
