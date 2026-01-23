Visokotlačni perač HDS 5/15 U

Naš visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 5/15 U oduševljava svojim ekstremno kompaktnim, ergonomski promišljenim upright dizajnom uz istovremeno odličan učinak.

HDS 5/15 U: Početnički uređaj u klasi visokotlačnih čistača s vrućom vodom uvjerava svojim promišljenim i inovativnim upright dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posljedicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako je uređaj moguće vrlo jednostavno transportirati u osobnim kombi vozilima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim kotačima i izvlačnoj ručki – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Vrlo visoki učinak čišćenja jamči usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala i povećanog stupnja učinkovitosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao ie EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i pospremanje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje kao i mogućnosti odlaganja crijeva i prskalice dopunjuju opsežnu opremu uređaja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 5/15 U: Inovativni upright dizajn
Inovativni upright dizajn
Prijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Visokotlačni perač HDS 5/15 U: Fini vodeni filtar
Fini vodeni filtar
Sigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Visokotlačni perač HDS 5/15 U: Kompaktna izvedba
Kompaktna izvedba
Skladištenje i transport koji štedi prostor. Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport. Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Temperatura (°C) maks. 80
Priključna snaga (kW) 2,7
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 2,4
Spremnik za gorivo (l) 6,5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 78
Težina uklj. ambalažu (kg) 86,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 618 x 618 x 994

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Koplje za prskanje: 840 mm

Oprema

  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
