HDS 5/15 U: Početnički uređaj u klasi visokotlačnih čistača s vrućom vodom uvjerava svojim promišljenim i inovativnim upright dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posljedicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako je uređaj moguće vrlo jednostavno transportirati u osobnim kombi vozilima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim kotačima i izvlačnoj ručki – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Vrlo visoki učinak čišćenja jamči usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala i povećanog stupnja učinkovitosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao ie EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i pospremanje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje kao i mogućnosti odlaganja crijeva i prskalice dopunjuju opsežnu opremu uređaja.