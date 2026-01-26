HDS 5/15 UX: Početnički uređaj u klasi visokotlačnih čistača s vrućom vodom uvjerava svojim promišljenim i inovativnim upright dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posljedicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako je uređaj moguće vrlo jednostavno transportirati u osobnim kombi vozilima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim kotačima i izvlačnoj ručki – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Vrlo visoki učinak čišćenja jamči usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala i povećanog stupnja učinkovitosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i pospremanje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje, mogućnosti odlaganja crijeva i prskalice kao i integrirani bubanj za crijevo s 15 metara visokotlačnog crijeva dopunjuju opsežnu opremu uređaja.