Visokotlačni perač HDS 5/15 UX
Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 5/15 UX s bubnjem za crijevo i 15 m crijeva. Vrlo kompaktan, ergonomski promišljeni upright dizajn uz istovremeno odličan učinak.
HDS 5/15 UX: Početnički uređaj u klasi visokotlačnih čistača s vrućom vodom uvjerava svojim promišljenim i inovativnim upright dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posljedicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako je uređaj moguće vrlo jednostavno transportirati u osobnim kombi vozilima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim kotačima i izvlačnoj ručki – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Vrlo visoki učinak čišćenja jamči usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala i povećanog stupnja učinkovitosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i pospremanje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje, mogućnosti odlaganja crijeva i prskalice kao i integrirani bubanj za crijevo s 15 metara visokotlačnog crijeva dopunjuju opsežnu opremu uređaja.
Značajke i prednosti
Integrirani bubanj za crijevoPraktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Jamči ergonomski rad. Skraćeno vrijeme pripreme.
Inovativni upright dizajnPrijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Fini vodeni filtarSigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Kompaktna izvedba
- Skladištenje i transport koji štedi prostor.
- Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport.
- Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,7
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|2,4
|Spremnik za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|80,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|89,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|618 x 1163 x 994
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja