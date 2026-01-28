VP 120 Vario Power szórószár
Vario Power-szórószár: Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig. Ideális kisebb felületek tisztításához a ház körül és a kertben, úgy mint falak, utak, kerítések és járművek tisztításához. K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Folyamatos átállítás
- A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Alacsony nyomáson történő tisztítószer adagolás
- Fokozatmentes nyomásszabályozás - alacsony nyomású tisztítástól a magas nyomással történő tisztításig
Időtakarékos
- Nem szükséges a szórószárcsere
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|448 x 45 x 45
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Homlokzatok
- Kert és kőfalak
- Utak
- Kerítések
- A ház és a kert körüli területek