Vario Power-szórószár: Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig. Ideális kisebb felületek tisztításához a ház körül és a kertben, úgy mint falak, utak, kerítések és járművek tisztításához. K 4 - K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz alkalmas.