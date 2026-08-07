Čiaupo jungtis įsiurbimo ir laistymo žarnai 1" + 3/4"
Čiaupo jungtį galima naudoti prijungiant siurbimo ir sodo žarnas prie siurblių slėgio ir įsiurbimo pusėje. „PerfectConnect“ sandarinimo principas garantuoja patikimą sandarumą.
„PerfectConnect“ čiaupo jungtis siurbimo ir sodo žarnoms leidžia ypač lengvai sudaryti vakuumui atsparias jungtis tarp siurbimo žarnų ir siurblio įsiurbimo pusių bei tarp sodo žarnų ir siurblio vandens išleidimo pusių. Čiaupo jungtis yra idealus sprendimas siurbliams su G1 sujungimo sriegiu (33,3 mm) ir 3/4 "arba 1" žarnomis. Jie jau paruošti naudojimui su sodo siurbliais, hidroforais ir namų siurbliais. Komplektuojama kartu su veržle ir žarnos spaustuku. Dėl BP priedų „PerfectConnect“ sandarinimo principo, siurbliai yra labai patikimai užsandarinami. Tai užtikrina, kad jie veiks be problemų.
Savybės ir privalumai
Jungiamasis elementas
- Vakuumui atspariam žarnų sujungimui su siurbliu.
Sukamasis sriegis
- Paprastam siurblio jungties tvirtinimui prie siurblio, ypač jei žarna jau sumontuota ant siurblio jungties.
3/4 "ir 1" žarnoms
- Žarnos tvirtinimui prie siurblio jungties.
Su žarnos spaustuku
- Žarnos tvirtinimui prie siurblio jungties.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|45 x 80 x 45
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.