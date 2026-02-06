Filtrų valymo įrankis
Dėl filtrų valymo įrankio, skirto VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiams, oro paėmimo filtrą galima lengvai išvalyti.
Filtrų valymo įrankis, skirtas VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiams ne tik leidžia lengvai išvalyti oro paėmimo filtrą vos keliais rankos judesiais, bet ir prailgina filtro naudojimo laiką. Filtro valymas vyksta beveik automatiškai: tiesiog įkiškite jį į filtro valymo vietą, o rankinis sukimosi mechanizmas ir tuo pačiu metu esantis siurbimas užtikrina nuolatinį filtro valymą. Atkreipkite dėmesį: prieš tai į prietaisą turi būti įdėtas antrasis oro įsiurbimo filtras. Tikslus tvirtinimas užtikrina patikimą prigludimą prie įrenginio. Į priedus taip pat įtrauktas oro paėmimo filtras.
Savybės ir privalumai
Lengva naudoti
- Įdėkite oro paėmimo filtrą ir išsiurbkite dulkes, kai prietaisas įjungtas.
- Lengvas oro paėmimo filtro valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 50 x 140
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui