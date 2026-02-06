Oro paėmimo filtras
Siurbiant išfiltruoja smulkes oro daleles: Oro paėmimo filtras tinka VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiams.
Kaip dalis 3 pakopų filtravimo sistemos su ciklonu, oro įsiurbimo anga ir HEPA arba išeinančio oro filtru, oro paėmimo filtras siurbimo metu sulaiko smulkesnes oro daleles, o po to oras išvalomas išeinančio oro filtro dėka (HEPA 12 arba išmetamojo oro) filtras, priklausomai nuo įrenginio). Mūsų rekomendacija: reguliariai valykite oro įsiurbimo filtrą, valydami susikaupusias dulkes ir naudodami Kärcher filtro valymo įrankį. Suderinamas su VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Ilgas tarnavimo laikas
- Paprastas valymas naudojant filtro valymo įrankį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|pilka
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 50 x 50
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui