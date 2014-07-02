Universāls šļūtenes savienojums
Ergonomiskās konstrukcijas universāls šļūtenes savienojums ērtai izmantošanai.
Ar Kärcher praktisko un ergonomisko universālo šļūtenes savienojumu šļūteņu savienošana, atvienošana un labošana kļūst daudz vienkāršāka. Pielāgojamā savienotāja sistēma padara vienkāršāku nelielu un lielu dārzu un virsmu laistīšanu. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienotāji ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Universālie šļūtenes savienojumi ir savietojami ar trīs visplašāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click-on" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomiska forma
- Viegli un ērti izmantojama
Universāls (1/2", 5/8", 3/4")
- Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Krāsa
|dzeltena
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 33 x 42
Saderīgās iekārtas
GODALGAS
Ieteicams universālais šļūtenes savienotājs
Universālais šļūteņu savienotājs saņēma atzīmi "ļoti labs" (1,3) žurnāla lauku testā "selbst ist der Mann" un saņēma ieteikumu.