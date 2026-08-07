Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 2,55
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x EASY!Lock
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Created with AI (artificial intelligence)

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